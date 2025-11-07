ईटीवी भारत के कैमरे पर गूंजा वंदे मातरम, वर्णिका शर्मा ने गीत गाकर दी देशवासियों को बधाई
रायपुर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2025 at 10:40 PM IST
रायपुर: वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राजधानी रायपुर देशभक्ति के रंग में डूब गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने ईटीवी भारत के कैमरे पर न सिर्फ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं, बल्कि स्वयं वंदे मातरम गीत गाकर समूचे वातावरण को भावनाओं से भर दिया.
इनडोर स्टेडियम में गूंजा राष्ट्रगान: वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने एक अनोखा दृश्य देखा. इनडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में देशभक्ति का माहौल चरम पर था. मंच पर नेताओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी के बीच वंदे मातरम का जश्न मनाया गया.
वर्णिका शर्मा ने वंदे मातरम गाया: इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने ईटीवी भारत के कैमरे पर न सिर्फ प्रदेश सहित देशवासियों को इस ऐतिहासिक अवसर की बधाई दी , बल्कि वंदे मातरम गाकर भी सुनाया. उन्होंने कैमरे पर वंदे मातरम गाकर लोगों के बीच स्वदेश प्रेम की भावना फैलाने का काम किया.
आज हर दिल में वंदे मातरम की गूंज है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके हृदय में राष्ट्रप्रेम उमड़ रहा है. आज यह उत्साहवर्धक कार्यक्रम आयोजित किया गया है. सब जगह भारत माता की जय का जयकारा लग रहा है. बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके हृदय में वंदे मातरम है. 150 वर्ष की जो खुशी है, इस पूरे ऑडिटोरियम में 360 डिग्री पर देखने को मिल रहा है- वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग
देश भक्ति के रंग में रंग गया रायपुर: वंदे मातरम 150 वर्ष के इस आयोजन ने रायपुर को एक दिन के लिए देशभक्ति का केंद्र बना दिया. जहां हर चेहरे पर गर्व, हर स्वर में उत्साह और हर धड़कन में “वंदे मातरम” की गूंज सुनाई दी.