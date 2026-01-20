ETV Bharat / state

'हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया..' नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बीजेपी नेताओं में जश्न

'आज मेरी आत्मा भी तृप्त हो रही': बीजेपी की वरिष्ठ नेता किरण घई हाल में नितिन नबीन से दिल्ली में मुलाकात की थी. मुलाकात के दौरान किरण घई ने कहा था कि 'आज तुम्हारे माता-पिताजी की आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी. नबीन किशोर जी हमारे साथ रहे हैं. आज मेरी आत्मा भी तृप्त हो रही है.'

'जबरदस्ती राजनीति में आए थे': अरुण सिन्हा कहते हैं कि नितिन नबीन के पिता जी अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके निधन के बाद जबरदस्ती नितिन नबीन को राजनीति में लाया गया, क्योंकि कार्यकर्ता और जनता की डिमांड थी. क्या नितिन नबीन राजनीति में आना चाहते थे, इसपर अरुण सिन्हा कहते हैं वे तो पिता के दुख में व्याकुल थे.

'बंगाल ही नहीं पूरे देश जीतेंगे': नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अरुण सिन्हा कहते हैं कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में अगर एक साथ चुनाव हो तो हमलोग पूरे हिन्दुस्तान में चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे.

"नबीन किशोर सिन्हा और मेरी जोड़ी पटना से लेकर प्रदेश तक चली. जब नबीन किशोर विधायक बने, उस वक्त नीतिन काफी छोटे थे. उस वक्त मैंने उन्हें गोद में खिलाया. आज वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने है. मेरे साथ साथ पूरा बिहार का सीना चौड़ा हो गया है." -अरुण कुमार सिन्हा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता

मैंने नितिन नबीन को गोद में खिलाया: कभी नबीन किशोर सिन्हा के साथ काम करने वाले अरुण कुमार सिन्हा बहुत खुश हैं. पटना में जश्न के दौरान अरुण सिन्हा कहते हैं 'मैंने नितिन नबीन को गोद में खिलाया है. आज मेरा सीन गर्व से चौड़ा हो गया है.' जब नितिन के पिताजी नबीन किशोर सिन्हा बीजेपी पटना महानगर के अध्यक्ष हुआ करते थे. उस वक्त अरुण सिन्हा जनरल सेक्रेटरी थे.

"हमें गर्व है कि आज हमारे नई पीढ़ि का बच्चा शीर्ष नेतृत्व पर है. मैं इसके लिए बिहारवासियों को बधाई देती हूं. निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन नबीन दोनों की जन्मभूमि बिहार है. इसबार बंगाल की बारी है, क्योंकि शीर्ष में एक बिहारी है." -किरण घई, बीजेपी की वरिष्ठ नेता

पैतृक गांव में मनायी गयी होली: नितिन नबीन के पैतृक गांव नवादा के रजौली के अमावां गांव में भी जश्न का माहौल है. अमावां के रहने वाले LJPR नेता मो. तसलीम उद्दीन ढोलक की थाप पर नाचते हुए कहते हैं कि ' मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे गांव के बेटा को बड़ी जिम्मेवारी दी गयी है.

"हमारी दुआ है कि वह आगे देश का प्रधानमंत्री बने ताकि मेरे गांव का विकास हो. आज गांव में समाज के लोगों में काफी खुशी का माहौल है." -मो. तसलीम उद्दीन, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष, LJPR

नवादा बीजेपी कार्यालय में जश्न (ETV Bharat)

पूरा नवादा होलीमय: नवादा के रहने वाले बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह कहते हैं कि हमलोगों को बहुत खुशी हो रही है, इसलिए जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं. नितिन नबीन के रिश्ते में चाचा रविभूषण प्रसाद सिन्हा कहते हैं कि आज पूरा नवादा होलीमय हो गया है.

"नितिन नबीन जी इसी धरती से पैदा होकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं. इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है. आज हीरा ने हीरा को पहचाना है. पीएम मोदी खुद हीरा हैं." -रविभूषण प्रसाद सिन्हा, बीजेपी नेता

नवादा में पटना में जश्न मनाते कार्यकर्ता (ETV Bharat)

'हमारे लिए गौरव का क्षण': नितिन नबीन पहले युवा नेता हैं जो 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं. पटना के बाकीपुर से लगातार 5 बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. नितिन नबीन के इस उपलब्धि पर भाजपा नेता और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है.

"हमारे क्षेत्र के विधायक को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. नितिन नबीन बेहद सरल और मिलनसार स्वभाव के नेता हैं. भाजपा ने एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. बिहार के युवाओं के लिए भी यह खुशखबरी की तरह है. उनके नेतृत्व में बिहार और तरक्की करेगा." -अरविंद सिंह, बीजेपी नेता

पटना में जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता (ETV Bharat)

युवा चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी: भाजपा नेता कुमकुम भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया. एक युवा चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी है. नेपाल में जिस तरीके से GEN-Z का आंदोलन हुआ उसके बाद भाजपा को लगा कि युवाओं को आगे लाना चाहिए. नितिन नबीन उसी रणनीति का हिस्सा हैं.

"आज नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना युवाओं के लिए अच्छा संदेश है. खासकर GEN-Z पीढ़ी के युवा को इससे सीख मिलेगी. नितिन नबीन भी युवा हैं, ऐसे में देश के युवाओं के लिए बेहतर काम करेंगे." -कुमकुम भारद्वाज, भाजपा नेता

