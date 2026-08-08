बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न, PHC में फूलों से सजी गाड़ी लेकर पहुंचे परिजन
बेटियां बोझ नहीं, घर-परिवार की शान हैं, मसौढ़ी में अनोखे अंदाज में बेटी के जन्म का जश्न मनाया गया, पढ़ें शशि की रिपोर्ट
Published : August 8, 2026 at 12:12 PM IST
मसौढ़ी: "बेटी हुई है.." राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बेटी के जन्म पर ऐसा जश्न मनाया गया कि पूरा अस्पताल खुशी से सराबोर हो गया. पुनपुन थाना क्षेत्र के पैमार घाट निवासी अंशु कुमार की पत्नी अमितांजली कुमारी ने बेटी को जन्म दिया. परिवार वालों ने इस खुशी में मिठाइयां बांटी और ढोल-नगाड़ों के साथ फूल-मालाओं से सजी गाड़ी में बेटी को घर विदा किया.
बेटी पैदा होने पर जश्न: बेटी का नाम अस्मिता भारती रखा गया. यह अमितांजली की पहली डिलीवरी थी. उनके पिता दिलीप रविदास, जो लखनौर बिदौली मसौढ़ी के रहने वाले हैं, बेटी को प्रसव के लिए मसौढ़ी पीएचसी ले आए थे. बेटी पैदा होने की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई.
"हमारे घर में नन्ही परी का आगमन हुआ है. पहले बेटी हुई है इसलिए हम सभी उत्साहित हैं. बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है."-
मनोज रविदास, परिजन
माता-पिता को पीएचसी पदाधिकारियों ने किया सम्मानित: अस्पताल प्रबंधन ने भी इस मौके पर सराहनीय पहल की. पीएचसी के पदाधिकारियों ने नन्ही अस्मिता के माता-पिता को फूल देकर सम्मानित किया और तुरंत जन्म प्रमाण पत्र बनाकर सौंप दिया. अस्पताल कर्मियों और अन्य प्रसूताओं के परिजनों ने भी नवजात शिशु और उसकी मां को खूब आशीर्वाद दिए.
अस्पताल कर्मियों ने कहा असली बदलाव: अस्पताल के एक कर्मी ने कहा, “पहले लोग बेटा-बेटी में फर्क करते थे. आज बेटी के जन्म पर इस तरह का उत्साह देखकर मन खुश हो गया. यही असली बदलाव है.” इस मौके पर अस्पताल प्रबंधक ललन कुमार सिंह और कई कर्मचारी मौजूद रहे. सभी ने बच्ची के पैदा होने पर खुशी जाहिर की.
बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं: बच्ची के पिता ने कहा कि घर में नन्ही परी का आगमन हुआ है. वे सभी बहुत उत्साहित हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए. बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं.
दंपति की पहली संतान बेटी: अस्पताल प्रबंधक ललन कुमार सिंह ने बताया कि प्रसव कराने आए दंपति की पहली संतान बेटी हुई है. परिजनों में काफी उत्साह देखा गया. वे फूल-माला से सजी गाड़ी लेकर आए थे. अस्पताल कर्मियों ने भी उन्हें सम्मानित किया.
"हमारे अस्पताल में प्रसव कराने आए एक दंपति का पहली बार में बेटी हुई है, जिसको लेकर परिजनों में काफी उत्साह देखा गया है. परिवार फूल-माला से सजी गाड़ी लेकर आया था."- ललन कुमार सिंह, अस्पताल प्रबंधक, मसौढ़ी स्वास्थ्य केंद्र
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