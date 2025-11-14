जदयू कार्यालय में जश्न, 2025 से 2030 फिर से नीतीश के नारे का लगा पोस्टर
पटना के जदयू कार्यालय में आज दिवाली का महौल, नीतीश कुमार के तारीफ के पोस्टर से पटा परिसर,जदयू कार्यकर्ता कर रहें नीतीश कुमार को धन्यवाद.
Published : November 14, 2025 at 1:48 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों के मतगणना का काम जारी है, रूझानों में एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर है. इस जीत के जश्न में हालांकि एनडीए के सभी घटक दल शामिल है लेकिन इस चुनाव ने बीजेपी को जहां बिहार में मजबूत किया है वहीं जदयू और नीतिश कुमार को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है जो बिहार की राजनीति की अब एक नए सिरे से दशा और दिशा तय करने वाले हैं.
नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को मिली संजीवनी : बिहार के चुनावी रूझानों में एनडीए प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है जिसको लेकर जदयू और नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को संजीवनी मिली है जिसका साफ असर जदयू कार्यालय में दिख रहा है. जहां कार्यकर्ता पूरे गर्म जोशी के साथ इस जश्न को मनाने की तैयारी में है. जदयू कार्यालय को बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. जदयू कार्यालय के इस उत्साहपूर्ण महौल को जानने ईटीवी भारत की टीम जदयू कार्यालय पहुंची ,हमारे संवाददाता अविनाश ने पूरे महौल का जायजा लिया.
जदयू कार्यालय परिसर में भव्य लाइटिंग : जदयू कार्यालय की सजावट देखने लायक है यहां एक से एक पोस्टर जिसमें नीतीश कुमार को विजय का पूरा श्रेय दिया जा रहा है वहीं एनडीए के सभी घटक दलों के मजबूत संबंधों का दावा किया जा रहा है. जदयू कार्यालय के पूरे परिसर में भव्य लाइटिंग की गई है. जीत को लेकर एनडीए पूरी तरह आश्वस्त था इसलिए जश्न की तैयारी भी पहले से थी.
नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत से गदगद: एक्जिट पोल के रिजल्ट ने पहले ही इस चुनाव परिणाम का एक नमूना पेश कर दिया था. जिसका लगभग मिलता जुलता ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है. चुनाव परिणाम में इस प्रचंड बहुमत से गदगद नीतीश कुमार आज मंदिर, गुरूद्वारा और मजार सभी जगहों पर मत्था टेकते नजए आए मानो ये कह रहे हों की बिहार की जनता ने जिस तरह धर्म और जाति से ऊपर उठकर उनमें अपना भरोसा जताया है वो सब के आशीर्वाद से एक बार फिर बिहार को विकास की नई गति देंगे.
प्रचंड जीत ने पार्टी को दी बड़ी मजबूती: जदयू पार्टी जो चुनाव के पहले हाशिए पर चल रही थी इस प्रचंड जीत ने पार्टी को बड़ी मजबूती दी है और इसको लेकर पार्टी को ऐहसास पहले चरण की वोटिंग से ही हो चुका था जब बिहार की जनता ने मतदान का रिकॉर्ड बनाया और पार्टी ने इसके लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को ये जीत पूरी तरह समर्पित किया और नीतीश को सीएम प्रोजेक्ट करने पर सवाल उठाने वालों के लिए टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर लगा कर मुंहतोड़ जवाब दिया.
जदयू कार्यालय में जश्न ही जश्न : जदयू कार्यालय के बाहर तस्वीर बदल गई है जदयू नेताओं के तरफ से 2025 से 2030 फिर से नीतीश का बड़ा पोस्टर लगाया गया है और बधाई भी दी गई है.नीतीश कुमार की बंपर जीत का कारण देखा जाए तो महिलाओं में नीतीश की लोकप्रियता ,महिलाओं के लिए खजाना खोलना,महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी ,2025 में भी शराबबंदी ,और 81 जनसभा कर जनता के करीब आना माना जा रहा है.
जदयू कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा: जदयू कार्यालय में पार्टी नेताओं के तरफ से जश्न की तैयारी पूरी है,फाइनल रिजल्ट के आते ही जश्न शुरू हो जाएगा लेकिन उससे पहले पोस्टर्स के माध्यम से बधाई दी जा रही है.वहीं दूसरी तरफ जदयू कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.
