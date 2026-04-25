शादी से पहले घर में जमकर मना जश्न, सुबह पेड़ से लटकी मिली दूल्हे की लाश
परिवार के लोगों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 6:05 PM IST
बरेली: पूरा परिवार शादी की खुशियों में डूबा हुआ था. होने वाला दूल्हा भी घर के लोगों के साथ इस जश्न में शामिल था. अगली सुबह यानी शनिवार को बारात जानी थी, इसलिए पूरी तैयारियां भी थीं. लेकिन बाद में जो हुआ, उसने सभी को सकते में ला दिया. दूल्हे का शव घर के पास ही पेड़ से लटका मिला. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जानकारी के अनुसार, शाही कस्बा के सुभाषनगर निवासी 22 वर्षीय देवेंद्र मौर्य की शादी रिठौरा के उद्धानापुर गांव में तय थी. शनिवार को उसकी बरात जानी थी. शुक्रवार को घर में लग्न का कार्यक्रम धूमधाम से हुआ और देर रात तक डीजे पर जश्न चलता रहा.
बताया जाता है कि डीजे की आवाज को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उसे मुख्य द्वार के पास कर दिया गया. रात करीब दो बजे तक कार्यक्रम चलता रहा, इसके बाद देवेंद्र अपने बहनोई और अन्य रिश्तेदारों के साथ सोने चला गया.
शनिवार सुबह पड़ोसियों ने सूचना दी कि देवेंद्र का शव बाजार में एक आम के पेड़ से लटका हुआ है. परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि शव करीब छह फुट की ऊंचाई पर पतली रस्सी से बंधा था, जबकि उसके पैर जमीन को छू रहे थे.
मृतक के पिता रामदास मौर्य ने कहा कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी और वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता. उन्होंने इसे हत्या कर शव लटकाने का मामला बताया है. सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. थाना अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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