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कुशीनगरपहुंचे BJP सांसद मनोज तिवारी; बोले- UP में फिर बनेगी योगी सरकार

कुशीनगर के रामकोला धाम पहुंचे BJP सांसद मनोज तिवारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: रामकोला धाम में श्रीश्री 1008 परमहंस परमानंद जी महाराज के प्राकट्योत्सव पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में दिल्ली से भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक-अभिनेता मनोज तिवारी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और भक्ति कार्यक्रम में सहभागिता की.

इस दौरान मनोज तिवारी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का दावा किया. एसआईआर, अखिलेश यादव के बयान और भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात रखी.

कुशीनगर के रामकोला स्थित विश्व सनातन दर्शन मंदिर रामकोला धाम में भक्ति गीतों, संतों के आशीर्वचनों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरा परिसर भक्तिमय नजर आया. कार्यक्रम में दिल्ली के सांसद और प्रख्यात भोजपुरी गायक-अभिनेता मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. रामकोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय प्रकाश गौड़, कार्यक्रम के व्यवस्थापक और संरक्षक रंगनाथ बाबा, पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे. रामकोला धाम पहुंचे BJP सांसद मनोज तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat) रामकोला धाम में पहली बार पहुंचने पर मनोज तिवारी ने कहा कि उनका परमहंस परमानंद जी महाराज और परमहंस आश्रम काशी से पुराना आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है. उन्होंने बताया कि करीब 35 वर्ष पहले वह काशी स्थित परमहंस आश्रम गए थे. रंगनाथ बाबा के आग्रह पर वह रामकोला धाम पहुंचे और यहां श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, व्यवस्था देखकर प्रसन्नता हुई. विपक्ष के प्रदर्शन पर साधा निशाना: एसआईआर और विपक्ष के सड़क पर उतरकर विरोध करने के सवाल पर मनोज तिवारी ने विपक्ष को दिशाहीन बताया. उन्होंने कहा कि सड़क पर हंगामा करने से चुनावी जीत नहीं मिलती, बल्कि जनता का दिल जीतना पड़ता है. उनके मुताबिक, लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए संवाद और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि अराजकता का. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारों की तारीफ करते हुए कहा कि जनता अच्छे कामों को पहचानती है. मनोज तिवारी ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.