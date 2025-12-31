ETV Bharat / state

31 की रात हाईवे पर हुडदंगई की तो शामत तय! रील बनाने, सेल्फी खींचने और केक काटने पर भी बैन

नई दिल्ली: नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली-एनसीआर में लोग जमकर जश्न मनाते हैं. गाजियाबाद में भी न्यू ईयर बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है. बीते सालों में देखा गया है की न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर विशेष कर एलिवेटेड रोड, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक हुड़दंग मचाते हैं. पिछले सालों में एक्सप्रेस वे और एलिवेटेड रोड पर वाहन रोककर केक काटने, आतिशबाजी करने और हुड़दंग मचाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में नए साल में हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है.

एसीपी (यातायात) एवं डायल 112 प्रभारी जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक किसी भी स्थिति में एलिवेटेड रोड, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, समित अन्य मुख्य मार्गों पर वाहन रोककर उत्सव मनाना, सेल्फी लेना, केक काटना या रील बनाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. ऐसा कोई भी कृत्य संज्ञान में आने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

एसीपी ट्रैफिक के मुताबिक, नए साल की पूर्ण संध्या पर अतिरिक्त यातायात पुलिस बल नियुक्त कर नागरिक पुलिस के सहयोग से ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध प्रमुख चौराहा और विभिन्न स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. चेकिंग के दौरान नशे की स्थिति में वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए वाहन सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.