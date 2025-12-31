31 की रात हाईवे पर हुडदंगई की तो शामत तय! रील बनाने, सेल्फी खींचने और केक काटने पर भी बैन
वाहन रोककर उत्सव मनाना, सेल्फी लेना, केक काटना या रील बनाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा-एसीपी ट्रैफिक गाजियाबाद
Published : December 31, 2025 at 12:40 PM IST
नई दिल्ली: नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली-एनसीआर में लोग जमकर जश्न मनाते हैं. गाजियाबाद में भी न्यू ईयर बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है. बीते सालों में देखा गया है की न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर विशेष कर एलिवेटेड रोड, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक हुड़दंग मचाते हैं. पिछले सालों में एक्सप्रेस वे और एलिवेटेड रोड पर वाहन रोककर केक काटने, आतिशबाजी करने और हुड़दंग मचाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में नए साल में हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है.
एसीपी (यातायात) एवं डायल 112 प्रभारी जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक किसी भी स्थिति में एलिवेटेड रोड, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, समित अन्य मुख्य मार्गों पर वाहन रोककर उत्सव मनाना, सेल्फी लेना, केक काटना या रील बनाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. ऐसा कोई भी कृत्य संज्ञान में आने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
एसीपी ट्रैफिक के मुताबिक, नए साल की पूर्ण संध्या पर अतिरिक्त यातायात पुलिस बल नियुक्त कर नागरिक पुलिस के सहयोग से ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध प्रमुख चौराहा और विभिन्न स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. चेकिंग के दौरान नशे की स्थिति में वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए वाहन सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, विशेष रूप से ट्रैफिक पुलिस की टीम में ऐसे क्षेत्रों में तैनात रहेगी जहां पर बड़ी संख्या में बार और होटल हैं. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रेथ एनलाइजर से जांच की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों से अनुरोध किया गया है की शराब पीकर वाहन न चलाएं. जिम्मेदारी के साथ नए साल का जश्न मनाएं और सुरक्षित ड्राइविंग करें.
ट्रैफिक पुलिस द्वारा नए साल को लेकर ट्रेफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है. एडवाइजरी के मुताबिक ओवर स्पीडिंग, बाइक स्टंट, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाना एवं विपरीत दिशा में वाहन चलाना पूर्ण रूप से वर्जित है. इस तरह के कृतियों से ट्रैफिक बाधित होता है और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.
