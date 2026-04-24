हरिद्वार में धूमधाम से मनाई गई गंगा सप्तमी, भव्य शोभा यात्रा निकली, तीर्थ पुरोहितों ने की गंगा पूजा
गंगा सप्तमी पर्व पर तीर्थ पुरोहित समाज ने अपने परिवारों के साथ गंगा पूजन किया, हरिद्वार में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 24, 2026 at 9:31 AM IST
हरिद्वार: गुरुवार को गंगा सप्तमी को मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया गया. धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा सप्तमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया. जहां तीर्थ पुरोहित समाज ने अपने परिवारों के साथ गंगा पूजन किया वहीं हरिद्वार में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई. मां गंगा के जयकारों के बीच जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई.
हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया गंगा सप्तमी का पर्व: तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि गंगा अवतरण दिवस पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों के द्वारा गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गंगा में दूध, दही, पंचामृत, फल फूल और छप्पन भोग चढ़ाए जाते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं में उतरी थीं, जिसे उनके पृथ्वी पर आगमन का उत्सव माना जाता है.
राजा भगीरथ से जुड़ा है इतिहास: इस दिन का इतिहास राजा भगीरथ के संकल्प से भी जुड़ा है. अपने पूर्वजों को कपिल मुनि के शाप से मुक्ति दिलाने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी. जिसके बाद वैशाख शुक्ल सप्तमी को मां गंगा का अवतरण हुआ. उन्होंने बताया कि राजा भगीरथ के पीछे पीछे मां गंगा आ रहीं थी, तब मां गंगा के वेग से जह्नु ऋषि का आश्रम भी चपेट में आ गया था. इसके बाद जह्नु ऋषि ने मां गंगा का पान कर लिया था, लेकिन देवताओं और ऋषि मुनियों की तपस्या के बाद उन्होंने पुनः मां गंगा को अपने कर्ण से बाहर निकाला. बताया कि मां गंगा से हरिद्वार की आजीविका जुड़ी है, इसलिए गंगा सप्तमी पर तीर्थ पुरोहित, व्यापारी और आमजन मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं. जह्नु ऋषि के कान से प्रकट होने के कारण ही गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है.
गंगा सप्तमी पर निकली भव्य शोभायात्रा, बाजारों में हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत: गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर तीर्थ नगरी में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. कुशावर्त घाट से गंगा जन्मोत्सव मंडल तीर्थ पुरोहित समाज द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया. शोभायात्रा की शुरुआत विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई. मां गंगा के जयकारों के बीच सजी झांकियों के साथ यात्रा आगे बढ़ी. बैंडबाजों और ढोल नगाड़ों की धुन पर तीर्थ पुरोहित झूमते नजर आए. मार्ग में श्रद्धालुओं और व्यापारियों ने जगह-जगह खड़े होकर शोभायात्रा का स्वागत किया और गंगा मैया के प्रति अपनी आस्था प्रकट की. शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरते हुए शोभायात्रा का व्यापारियों ने व्यापारियों द्वारा तीर्थ पुरोहितों का अभिनंदन किया गया.
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