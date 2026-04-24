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हरिद्वार में धूमधाम से मनाई गई गंगा सप्तमी, भव्य शोभा यात्रा निकली, तीर्थ पुरोहितों ने की गंगा पूजा

धूमधाम से मनाई गई गंगा सप्तमी ( Etv Bharat )

हरिद्वार: गुरुवार को गंगा सप्तमी को मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया गया. धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा सप्तमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया. जहां तीर्थ पुरोहित समाज ने अपने परिवारों के साथ गंगा पूजन किया वहीं हरिद्वार में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई. मां गंगा के जयकारों के बीच जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई. हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया गंगा सप्तमी का पर्व: तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि गंगा अवतरण दिवस पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर तीर्थ पुरोहितों के द्वारा गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गंगा में दूध, दही, पंचामृत, फल फूल और छप्पन भोग चढ़ाए जाते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं में उतरी थीं, जिसे उनके पृथ्वी पर आगमन का उत्सव माना जाता है.