New Year 2026: नए साल पर घूमने के लिए यूपी के कम बजट वाले टूरिस्ट प्लेस, जानिए खासियत
मैनपुरी, इटावा, आगरा, मथुरा समेत कई जिलों में घूमने के लिए बेहतरीन स्थल, ऐतिहासिक स्थलों के साथ बर्ड सेंचुरी और सफारी भी बेहद खास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 11:20 AM IST
लखनऊ: अगर आप नए साल पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी के कुछ खास ऐसे टूरिस्ट प्लेस के बारे में जहां आप कम खर्च में परिवार के साथ नए साल का स्वागत कर सकते हैं. इन टूरिस्ट प्लेसों के बारे में पर्यटन विभाग ने भी सूचना जारी की है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ब्रज क्षेत्र में पर्यटन के विविध आकर्षण हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. हमारा प्रयास है कि यहां आने वाले पर्यटक विशिष्ट अनुभव लेकर लौटें. यूपी में लगातार पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.
- मथुरा में अभी भीड़ ज्यादा है, 5 जनवरी के बाद जाएं: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बताते हैं कि मथुरा में करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं. वे दर्शन-पूजन करने के बाद यहां स्थित प्राकृतिक स्थल डीयर पार्क रमन रेती गोकुल, यमुना घाट, निधि वन, कुसुम सरोवर, गोवर्धन पर्वत का भ्रमण करते हैं. हालांकि मथुरा में अभी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं. बांके बिहारी मंदिर समिति ने भक्तों से 5 जनवरी के बाद मथुरा आने की अपील की है. इस लिहाज से आप 5 जनवरी के बाद मथुरा और वृंदावन का आनंद लेने जा सकते हैं. बता दें कि मथुरा का पेड़ा और ठाकुर जी का पारिधान देश और दुनिया में प्रसिद्ध है.
- पर्यटकों को लुभाते हैं मैनपुरी के ये स्थल: यहां समन बर्ड सैंक्चुरी (रामसर साइट), कीर्थुआ, सहस, सहन, कुर्रा जरावन, सोज, समन वेटलैंड घूम सकते हैं. मैनपुरी और इटावा में बड़ी संख्या में सारस क्रेन पक्षी पाए जाते हैं. इसकी कई विशेषताएं हैं. यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है. यह केवल एक बार जोड़ा बनाते हैं और जीवन भर प्रेम और समर्पण के साथ रहते हैं. सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है. यह समृद्धि, सौभाग्य और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है.
- इटावा सफारी भी बेहद खास: यहां इटावा सफारी के अलावा सरसई नावर झील (रामसर साइट), परौली रामायण का भ्रमण कर सकते हैं.
- फिरोजाबाद में यहां घूम सकते: जिले में रपड़ी ईको स्पाट और रूरिया स्वरूपपुर का भ्रमण कर सकते हैं. बता दें कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है. फिरोजाबाद में पर्यटक सुविधाएं के लिए 1.65 करोड़ और रूरिया स्वरूपनगर फिरोजाबाद 3.62 करोड़ से विकसित की गई हैं.
- अगर देखने हैं सुंदर पक्षी तो यहां जाएं: अलीगढ़ में शेखा लेक और एटा में पटना बर्ड सेंचुरी सैलानियों को खूब आकर्षित करती है. अलीगढ़ का ताला और खुर्चन पूरे देश में प्रसिद्ध है.
- ताजमहल के दीदार संग यहां घूमें: आगरा में सैलानी ऐतिहासिक इमारतों के साथ बीयर रेस्क्यू सेंटर, सूर सरोवर बर्ड सैंक्चुरी, ताज नेचर वॉक के साथ-साथ बटेश्वर भी घूम सकते हैं. बता दें कि आगरा का पेठा और लेदर उत्पाद को पूरे देश में प्रसिद्ध है. वहीं, आगरा में पर्यटक सुविधाएं के लिए सूर सरोवर पक्षी को लगभग 1.68 करोड़ विकसित की गई हैं.
आगरा में 200 स्थानों पर मनेगा जश्न: आगरा में नए साल के स्वागत में 31 दिसंबर की रात को 200 से अधिक स्थान पर जश्न मनेगा. होटलों और रेस्तरां में देसी-विदेशी पर्यटकों जश्न मनाएंगे. इसके साथ ही शहर में कॉलोनियों और अपार्टमेंट में आयोजन होंगे. सड़कों पर भी वाहनों की भीड़ रहेगी. इसको लेकर ही पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि शहर को 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा है. शहर के प्रमुख स्थान और बाजार में पुलिस की मुस्तैदी की गई है. जिसमें ताजगंज, कारगिल और खंदारी क्षेत्र में सर्किल के एसीपी के साथ एक-एक अतिरिक्त एसीपी तैनात किए हैं. शहर में यातायात पुलिस के साथ करीब 1000 पुलिसकर्मी अलग-अलग स्थान पर तैनात किए गए हैं. क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेंगी.
टूरिस्टों के लिए सुविधाएं बढाईं: ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि ताजमहल आने वाले पर्यटकों की संख्या को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है. जिससे पर्यटकों को परेशानी ना हो. ताजमहल में क्राउड मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए हैं. पर्यटकों की सुविधा के लिए टिकट काउंटर, शौचालय, पेयजल और व्हीलचेयर जैसी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया है. पुलिस और प्रशासन ने पर्यटकों से निर्धारित नियमों का पालन करने, प्रतिबंधित वस्तुओं और सुरक्षा जांच में सहयोग करने की अपील की है. ताजमहल की बात करें तो 2025 में नए साल पर 60 हजार से अधिक पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया था. इस साल पर्यटकों की संख्या 70 से अधिक हो सकती है. इसको लेकर ताजमहल में क्यू सिस्टम लागू किया गया है. ताजमहल के दोनों एंट्री गेट पर अतिरिक्त एएसआई कर्मचारी के साथ ही सीआईएसएफ के जवान भी तैनात किए हैं.
ट्रैफिक डायवर्जन भी: डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि नए साल को लेकर शहर में ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. रात 11 बजे खुलने वाली नो एंट्री भी शुरू नहीं होगी. नो एंट्री में वाहन चलाने के पास भी निरस्त कर दिए गए है. पर्यटक सुविधा के लिए आगरा पुलिस के पूरा रूट डायवर्जन जानने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें, जो शहर में जगह जगह लगाए गए हैं. इसके साथ ही पार्किंग स्थल के नाम भी पर्यटकों को मिल सकेंगे.
ताजमहल में ये प्रतिबंधित
- ताजमहल परिसर के 500 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन ले जाना प्रतिबंधित है.
- पर्यटक ताजमहल परिसर में किसी भी तरह के लोगों के साथ फोटो खींचने पर रोक.
- पर्यटक ताजमहल परिसर में बिना अनुमति किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं किया जा सकता है.
- ताजमहल परिसर में किसी भी तरह की चित्रकारी करने पर रोक.
- ताजमहल और आसपास के क्षेत्र से ड्रोन उड़ाना भी प्रतिबंधित.
- ताजमहल परिसर के अंदर रॉयज गेट से आगे वीडियो कैमरा ले जाने पर रोक है.
ये सामान ले जा सकते हैं
- मरीज अपनी दवाएं अपने साथ ताजमहल में ले जा सकते हैं.
- पर्यटक अपने छोटे बच्चे के लिए दूध अंदर ले जा सकते हैं.
- पर्यटक अपने साथ पीने के लिए पानी की बोतल ले जा सकते हैं.
