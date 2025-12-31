ETV Bharat / state

नए साल के जश्न के लिए फरीदाबाद तैयार, इन Destination पर होगा भव्य आयोजन

अरावली की पहाड़ियों में स्थित होटल राजहंस: अरावली की पहाड़ियों में स्थित हरियाणा टूरिज्म का होटल राजहंस भी नए साल के स्वागत के लिए तैयार है. यहां नए साल के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. म्यूजिकल प्रोग्राम, बच्चों के लिए मनोरंजन, स्वादिष्ट खाने-पीने के विकल्प और कॉकटेल की व्यवस्था इस जगह को परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए आदर्श बनाती है. रंग-बिरंगी लाइटों से सजाए गए होटल राजहंस में नए साल की शाम को यादगार बनाने का पूरा इंतजाम किया गया है.

वर्ल्ड स्ट्रीट यानी कि मिनी अमेरिका: ग्रेटर फरीदाबाद का वर्ल्ड स्ट्रीट हमेशा से ही अपनी खास पहचान और खाने-पीने की वैरायटी के लिए जाना जाता है. इसे मिनी अमेरिका भी कहा जाता है. नए साल के अवसर पर इस इलाके को पूरी तरह से सजाया गया है. यहां ओपन डीजे, सेल्फी प्वाइंट और बच्चों के लिए गेमिंग जोन की सुविधा है. खाने-पीने की विभिन्न वैरायटी के साथ नए साल की रौनक देखने लायक है. वर्ल्ड स्ट्रीट का यह त्योहारी माहौल इसे नए साल के जश्न के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन बनाता है.

फरीदाबाद: आज साल 2025 का आखिरी दिन है. ऐसे में पूरे देश सहित फरीदाबाद शहर नए साल 2026 के स्वागत के लिए पूरी तरह से सजकर तैयार है. शहर के रेस्टोरेंट, होटल, मॉल, मंदिर और पार्कों में विशेष आयोजनों की तैयारी पूरी हो चुकी है. लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्साहित हैं. अगर आप भी नए साल का जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं तो फरीदाबाद में कई बेहतरीन जगहें हैं, जहां आप अपने तरीके से नए साल का आनंद ले सकते हैं.

अरावली की पहाड़ियों में स्थित होटल राजहंस (ETV Bharat)

मॉल और शॉपिंग सेंटर: फरीदाबाद के मॉल और शॉपिंग सेंटरों में भी नए साल की खास तैयारी की गई है. सेक्टर 12 का पेवल डाउनटाउन और सेक्टर 35 का क्राउन इंटीरियर मॉल नए साल की रौनक से जगमगा रहे हैं. मॉल में लजीज खाने-पीने की वैरायटी, बच्चों के लिए विशेष एक्टिविटीज और म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था है. इसके अलावा शॉपिंग करने वालों के लिए भी विशेष छूट का प्रबंध है. अगर आप नए साल का जश्न खाने-पीने, मूवी और शॉपिंग के साथ मनाना चाहते हैं तो ये मॉल बेहतरीन विकल्प हैं.

टाउन पार्क में प्रकृति के बीच में नए साल का जश्न (ETV Bharat)

टाउन पार्क में प्रकृति के बीच में नए साल का जश्न: यदि आप नए साल को शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण में मनाना चाहते हैं तो सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क आपके लिए परफेक्ट जगह है. चारों तरफ हरियाली, झूलों का प्रबंध और कलरफुल वाटरफॉल इस पार्क को खास बनाते हैं. बच्चों के लिए खेल और गतिविधियों की सुविधाएं भी हैं. पार्क में चिड़ियों के लिए टावर और देश का पहला फ्लोरल वॉच भी मौजूद है. प्राकृतिक वातावरण में नए साल का स्वागत करने के लिए टाउन पार्क एक शांत और सुंदर विकल्प है.

मॉल और शॉपिंग सेंटर (ETV Bharat)

मंदिरों में भक्ति और पूजा के साथ जश्न: अगर आप नए साल की शुरुआत शांति और भक्ति के साथ करना चाहते हैं तो फरीदाबाद के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है. एनआईटी स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर और सूरजकुंड रोड स्थित सिद्धदाता आश्रम में नए साल के अवसर पर कीर्तन और पूजा का विशेष आयोजन होगा. मंदिरों को रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है. भक्ति और आराधना के माध्यम से नए साल का स्वागत करना चाहने वालों के लिए ये मंदिर बेहतरीन विकल्प हैं.

नए साल का जश्न हर मोड़ पर :फरीदाबाद के ये सभी स्थल नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं. चाहे आप मस्ती और उत्सव पसंद करें या शांति और भक्ति, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. शहर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और सजावट इसे एक जीवंत और उत्साही माहौल प्रदान करते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ फरीदाबाद में नए साल 2026 का जश्न मनाना निश्चित रूप से यादगार रहेगा.

