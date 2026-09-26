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रांची रजिस्ट्री कार्यालय की सीलिंग भरभरा कर गिरी, कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, तिरपाल ढक बचाया गए कागजात

रांची के कचहरी चौक स्थित रजिस्ट्री ऑफिस की सीलिंग लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अचानक गिर गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

RANCHI REGISTRY OFFICE
रांची का रजिस्ट्री कार्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 7:37 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में हो रही मूसलधार बारिश के बीच कचहरी चौक स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में अचानक सीलिंग भरभरा कर गिर गई. हादसे के वक्त कार्यालय में कर्मचारी अपने-अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे. इसी दौरान कमरे की छत का सीलिंग अचानक टूटकर कर्मचारियों के ऊपर जा गिरी, हलांकि इस हादसे में कर्मचारियों को मामूली चोटे आई हैं.

क्या है मामला

रजिस्ट्री कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार, दोपहर के समय वे रोज की तरह अपने काम में जुटे थे. अचानक ऊपर से सीलिंग का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा. सीलिंग गिरने से कुछ कर्मचारियों को चोट लगी, हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई. कर्मचारियों ने तत्काल कमरे से बाहर निकल गए. घटना के बाद कार्यालय में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.

रांची में रजिस्ट्री कार्यालय की सीलिंग गिरी (Etv Bharat)

बारिश का पानी कार्यालय में घुसा, तिरपाल लगाया गया

सीलिंग ध्वस्त होने के बाद कार्यालय की छत से बारिश का पानी कमरे के अंदर आने लगा. इससे वहां रखे कंप्यूटर, दस्तावेज और अन्य सामान के क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी पैदा हो गया. कर्मचारियों ने तत्काल कमरे में रखी जरूरी फाइलों और अन्य महत्वपूर्ण सामान को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. वहीं कमरे में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण कागजात और फर्नीचर को त्रिपाल से ढक दिया गया है ताकि पानी से उनका बचाव हो सके.

RANCHI REGISTRY OFFICE
रांची रजिस्ट्री कार्यालय का सीलिंग भरभरा कर गिरा (Etv Bharat)

पुरानी बिल्डिंग, खतरा बरकार

लगातार हो रही बारिश के बीच सीलिंग गिरने से कार्यालय के कर्मी दहशत में हैं, क्योंकि रजिस्ट्री कार्यालय की बिल्डिंग काफी पुरानी है ऐसे में दूसरे कमरों की भी सीलिंग गिरने और दूसरे हिस्सों में भी पानी आने की आशंका बनी हुई है. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, हलाकि घटना ने बारिश के दौरान जर्जर हो चले सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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