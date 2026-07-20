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GTB अस्पताल में मरीज पर छत का पंखा गिरा, तीन घंटे बाद मौत! अब अस्पताल प्रशासन ने जारी किया सफाई

जानकारी के मुताबिक पंखा गिरने से केवल मरीज ही नहीं बल्कि इलाज कर रहे नर्सिंग स्टाफ के कुछ सदस्य भी घायल हुए हैं. मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यदि अस्पताल का बुनियादी ढांचा ही सुरक्षित नहीं होगा तो मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी. परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

हादसे के बाद इमरजेंसी वार्ड में अफरा-तफरी मच गई. अस्पताल के कर्मचारियों और मौजूद लोगों ने घायल मरीज को तत्काल संभाला, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. बताया जा रहा है कि घटना के करीब तीन घंटे बाद मोहम्मद अकबर ने दम तोड़ दिया.

मृतक की पहचान 42 वर्षीय मोहम्मद अकबर के रूप में हुई है. उन्हें 18 जुलाई को स्वास्थ्य समस्याओं के चलते जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के वार्ड नंबर-27 में नर्सिंग स्टाफ उनका इलाज कर रहा था और उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा था. इसी दौरान छत पर लगा भारी भरकम पंखा अचानक टूटकर सीधे मरीज के ऊपर आ गिरा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के शाहदरा स्थित गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान एक मरीज के ऊपर छत का पंखा गिर गया. हादसे में मरीज गंभीर रूप से घायल हो गया और करीब तीन घंटे बाद उसकी मौत हो गई. इस घटना ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था और पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी पेश की है.

अस्पताल प्रशासन ने घटना पर क्या कहा

अस्पताल प्रशासन ने मामला बढ़ते देख रविवार को स्पष्टीकरण जारी किया, GTB प्रशासन ने कहा कि इस हादसे में किसी मरीज, तीमारदार या स्वास्थ्यकर्मी को कोई गंभीर चोट नहीं आई. जिस मरीज के बेड के पास पंखा गिरा था, उसकी मौत उसकी पहले से चली आ रही गंभीर बीमारी के कारण हुई है, न कि पंखा गिरने से.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, 18 जुलाई 2026 की रात करीब 9:30 बजे वार्ड-27 के एक क्यूबिकल में छत का पंखा गिरने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी की मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची, प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित किया, क्षतिग्रस्त पंखा हटाया और उसकी जगह नया सीलिंग फैन लगा दिया. रविवार को क्षतिग्रस्त पंखे की विस्तृत तकनीकी जांच की गई. जांच में पाया गया कि पंखे की शाफ्ट (Fan Shaft) टूटने के कारण पंखा नीचे गिरा.

अस्पताल प्रशासन ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इस तरह की तकनीकी खराबी बेहद असामान्य होती है. पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

अस्पताल ने कहा मरीज कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था

अस्पताल के मुताबिक, जिस मरीज के बेड के पास पंखा गिरा, वह पहले से ही अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक/एन्सेफैलोपैथी, एस्पिरेशन निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेल्योर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था और बेहोशी की हालत में भर्ती था. घटना के तुरंत बाद डॉक्टरों की टीम ने मरीज की जांच की. परीक्षण में पंखा गिरने से किसी भी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले. इसके बावजूद मरीज की हालत गंभीर बनी रही और 19 जुलाई की दोपहर उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई.

जीटीबी अस्पताल के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉ. परवीन कुमार ने कहा कि उपलब्ध चिकित्सीय जांच के अनुसार मरीज की मृत्यु का कारण उसकी पूर्व से चली आ रही गंभीर चिकित्सकीय स्थिति थी, न कि सीलिंग फैन गिरने की घटना. अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या सामने आता है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.

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