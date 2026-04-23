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चिलचिलाती गर्मी में कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में छूट रहा पसीना, AC ना चलने से मरीजों का हाल बेहाल

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चिलचिलाती गर्मी के बीच कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में सीलिंग एसी नहीं चल रहा है जिसके चलते मरीज़ परेशान हैं.

Ceiling AC at Kurukshetra LNJP hospital is not working leaving patients distressed in the scorching heat
चिलचिलाती गर्मी में कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में छूट रहा पसीना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 23, 2026 at 5:00 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 5:23 PM IST

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कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल एलएनजेपी में हर रोज हजारों की संख्या में मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं. रिकॉर्ड के अनुसार करीब 2000 लोग हर रोज अलग-अलग बीमारी का इलाज और डॉक्टर से परामर्श के लिए एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचते हैं. पिछले एक सप्ताह से गर्मी ने लोगों को परेशाना कर रखा है, इस बीच एलएनजेपी हॉस्पिटल में सीलिंग एसी नहीं चल रहा है जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

अस्पताल में काम नहीं कर रहा AC : आंख का ऑपरेशन करवाने आए मरीज के परिजन हिम्मत सिंह ने कहा कि वे अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए हैं लेकिन इतनी तपती गर्मी में भी यहां पर सीलिंग एसी बंद है और पंखे भी कम है. ऐसे में सभी को काफी परेशानी हो रही है, वहीं बच्चे और बुजुर्ग भी इस गर्मी में बेहाल हैं. पूर्व पार्षद ओमप्रकाश ने कहा कि इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन अस्पताल में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है. हालात ऐसे हैं कि यहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. हॉस्पिटल में सीलिंग एसी लगा है लेकिन उसको चलाया नहीं जा रहा. उन्होंने कहा कि कहने को यहां पर 100 बेड का अस्पताल बनाया हुआ है, लेकिन हालात इतने बेकार है कि इलाज कराना भी मुश्किल है. मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उसके बावजूद भी यहां पर व्यवस्था नहीं है.

चिलचिलाती गर्मी में कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में छूट रहा पसीना (Etv Bharat)

थर्ड फ्लोर पर नहीं मिल रहा पीने का पानी : मरीज विजय कुमार यह भी आरोप है कि सिर्फ पंखे या एयर कंडीशनर ही नहीं, अस्पताल में थर्ड फ्लोर पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है. जो बुजुर्ग लोग हैं और मरीज हैं उनको पानी पीने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ता है. यहां कई घंटे लाइन में लगकर उनका नंबर आता है, ऐसे में गर्मी में वे काफी परेशान हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा.

Ceiling AC at Kurukshetra LNJP hospital is not working leaving patients distressed in the scorching heat
ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों को काफी परेशानी (Etv Bharat)

जल्द सुधरेंगे हालात : एलएनजेपी हॉस्पिटल सिविल सर्जन सुखबीर सिंह ने बताया कि मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी देख रही है. हमने उनको कई बार रिटर्न में भी लिखा हुआ है और फोन पर भी कहा है, लेकिन वे लोग इसको सही करने के लिए नहीं आ रहे. एयर कंडीशनर और पीने के पानी की व्यवस्था के ऊपर उन्होंने कहा कि जल्द ही एयर कंडीशनर शुरू हो जाएगा, वहीं पानी की व्यवस्था भी तीसरे फ्लोर सहित अन्य फ्लोर पर मरीजों के लिए जल्द ही की जाएगी.

Ceiling AC at Kurukshetra LNJP hospital is not working leaving patients distressed in the scorching heat
बेंच पर बैठा मरीज (Etv Bharat)
Ceiling AC at Kurukshetra LNJP hospital is not working leaving patients distressed in the scorching heat
थर्ड फ्लोर पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं (Etv Bharat)
Ceiling AC at Kurukshetra LNJP hospital is not working leaving patients distressed in the scorching heat
गर्मी से परेशान मरीज (Etv Bharat)
Ceiling AC at Kurukshetra LNJP hospital is not working leaving patients distressed in the scorching heat
अस्पताल में मौजूद मरीज (Etv Bharat)
Ceiling AC at Kurukshetra LNJP hospital is not working leaving patients distressed in the scorching heat
एलएनजेपी हॉस्पिटल में लगा एसी (Etv Bharat)
Ceiling AC at Kurukshetra LNJP hospital is not working leaving patients distressed in the scorching heat
मरीजों की भीड़ (Etv Bharat)
Ceiling AC at Kurukshetra LNJP hospital is not working leaving patients distressed in the scorching heat
कुरुक्षेत्र का एलएनजेपी हॉस्पिटल (Etv Bharat)

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Last Updated : April 23, 2026 at 5:23 PM IST

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