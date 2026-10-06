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आगरा में CEC के पैतृक घर को गंगाजल से किया शुद्ध, निकाली कलश यात्रा, ज्ञानेश कुमार की मां बोलीं- भगवान सबको सदबुद्धि दे

CEC के पैतृक घर को गंगाजल से किया गया शुद्ध. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : विजय नगर कॉलोनी स्थित मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास का मंगलवार को शुद्धिकरण किया गया. अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा और विजय नगर कॉलोनी की महिलाओं ने राधा-कृष्ण मंदिर से ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास तक कलश यात्रा निकाली. घर पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगाजल से घर का शुद्धिकरण किया. शंख और घंटे की ध्वनि के बीच धार्मिक अनुष्ठान किया.

इसके बाद सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. मुख्य चुनाव आयुक्त की मां सत्यवती और अन्य महिलाओं ने कहा कि जिन्होंने आवास पर आकर अराजकता फैलाई. गंदा काम किया. गंदा बोला. भगवान उनका भला करे. उन सबकी बुद्धि सही हो. भगवान सब सही करेंगे. लोगों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि 28 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर कांग्रेसियों ने SIR को लेकर प्रदर्शन किया था. कांग्रेसियों ने आवास के मुख्य गेट पर कालिख पोत थी. ‘वोट चोर’ और ‘गद्दार’ लिखा था. इसके बाद हरिपर्वत थाना पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल यादव और मथुरा जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर समेत अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.