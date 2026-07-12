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सिकोईडिकोन मामला: महिलाओं ने निकाली जनाक्रोश रैली, प्रशासन को बुधवार तक का अल्टीमेटम

चाकसू (जयपुर): शीलकी डूंगरी स्थित राजस्थानी सहकारी महिला सेवा समिति (सिकोईकोडिकोन) में जमा हजारों परिवारों की जीवनभर की पूंजी वापस दिलाने की मांग पर पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी का आमरण अनशन रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. उनकी पत्नी अनिता सोलंकी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने अम्बेडकर सर्किल से मुख्य बाजार तक विशाल जनाक्रोश रैली निकाली. हाथों में तख्तियां, न्याय की मांग वाले बैनर और बुलंद नारों के साथ निकली मातृशक्ति ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए. प्रशासन को बुधवार तक का अल्टीमेटम दिया गया है.

'न्याय नहीं मिला, तो आंदोलन होगा तेज': रैली के दौरान महिलाओं ने कहा कि वर्षों की मेहनत की गाढ़ी कमाई डूबने के बाद भी पीड़ित परिवार लगातार संस्थान सहित अन्य सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि जिम्मेदार एजेंसियां और प्रशासन लंबे समय तक केवल जांच और आश्वासन तक सीमित रहे. अब जनता का धैर्य जवाब दे चुका है और यदि पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हुआ तो आंदोलन और अधिक व्यापक होगा.

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चाकसू में होगी विशाल महारैली: आमरण अनशन पर बैठे पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन करीब 1500 परिवारों के अधिकारों की है, जिनकी जमा-पूंजी वर्षों से फंसी हुई है. उन्होंने दोहराया कि जब तक पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई वापस नहीं मिलती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. वहीं अनिता सोलंकी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि बुधवार तक यदि लिखित और ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो चाकसू में विशाल महारैली निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि उस दौरान कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति बनती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.