दिल्ली रैली में शामिल नहीं होने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कड़ा एक्शन, 12 जिलाध्यक्ष और 31 प्रदेश पदाधिकारी सस्पेंड
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किए निलंबन के आदेश जारी.
Published : November 5, 2026 at 5:21 PM IST
जयपुर: 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित हुई इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल नहीं होने पर भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. राजस्थान युवा कांग्रेस के 12 जिलाध्यक्ष और 31 प्रदेश पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं.
दिलचस्प है कि युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों के चुनाव पिछले महीने संपन्न हुए थे. ऐसे में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को सस्पेंड करने का मामला कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं, नवनिर्वाचित पदाधिकारियो पर कार्रवाई किए जाने से युवा कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ है. पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी.
गंभीर लापरवाही बरती : इस मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तमाम पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को दिल्ली रैली में शामिल होने के निर्देश दिए थे. यहां तक कि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब भी जयपुर आए थे और बैठक लेकर पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने की निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद भी 12 जिलाध्यक्ष और 31 पदाधिकारी दिल्ली नहीं गए और न ही उन्होंने कोई उचित कारण बताया. ऐसे में अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ का एक्शन लिया गया है.
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लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : चिकारा ने कहा कि संगठनात्मक कामकाज में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. अगर कोई पदाधिकारी चुनकर आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा.
यह जिलाध्यक्ष हुए निलंबित :
- चिराग पालीवाल - राजसमंद
- विकास मंजू - जालोर
- राजेश गोदारा - बीकानेर
- रामेश्वर बैरवा - बारां
- पृथ्वीराज मालवीय - बांसवाड़ा
- अरविंद यादव - डूंगरपुर
- रामदयाल बेनीवाल - बीकानेर शहर
- मोहम्मद शकील - प्रतापगढ़
- सुरेश माली - बालोतरा
- हसन खान - डीग
- आसिफ खान - चूरू
- प्रवीण सिखवाल - ब्यावर
यह पदाधिकारी हुए सस्पेंड : प्रकाश चंद मीणा उपाध्यक्ष, सद्दाम हुसैन, फैजान हसन कुरेशी, जफर हुसैन मीर, सलमा पिनारा, रामफूल धाकड़, गणेश देवासी, ठाकुर बिश्नोई, मंजुला देसाई, अर्जुन सिंह, दीपक मेघवाल प्रदेश महामंत्री हैं. इसके अलावा प्रदेश सचिव आशीष बैरवा, हिमांशु शर्मा, दिनेश गुर्जर, सुरेश गोदारा, नवाब खान, संग्राम सिंह गुर्जर, मुजाहिद कुरैशी, भारत मीणा, महबूब खान, भेराराम पटेल, गनी एमडी सिंधी, रविकांत, गिरिराज कुमार, हिमांशु धाकड़, सुरेश कुमार गुर्जर, अरविंद योगी, विष्णु कुमार मीणा, आसिफ खान कायमखानी और पवन कुमार जांगिड़ हैं.