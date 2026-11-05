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दिल्ली रैली में शामिल नहीं होने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कड़ा एक्शन, 12 जिलाध्यक्ष और 31 प्रदेश पदाधिकारी सस्पेंड

दिल्ली में शामिल राजस्थान युवा कांग्रेस के पदाधिकारी ( Source : Youth Congress )

जयपुर: 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित हुई इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल नहीं होने पर भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. राजस्थान युवा कांग्रेस के 12 जिलाध्यक्ष और 31 प्रदेश पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं.

दिलचस्प है कि युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों के चुनाव पिछले महीने संपन्न हुए थे. ऐसे में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को सस्पेंड करने का मामला कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं, नवनिर्वाचित पदाधिकारियो पर कार्रवाई किए जाने से युवा कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ है. पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी.