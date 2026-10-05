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बड़ा बयान : बसपा विधायकों के विलय पर गहलोत बोले- हमने विधायक नहीं, विधायक दल मर्ज किया

जयपुर: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर भाजपा के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने बसपा के विधायकों को अलग-अलग नहीं लिया, बल्कि बसपा विधायक दल का कांग्रेस में विलय हुआ था. उन्होंने कहा कि दल-बदल कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय बनाया गया था और इसी कानून में दो-तिहाई संख्या होने पर विधायक दल के विलय का प्रावधान है.

गहलोत ने कहा कि यदि चुनाव आयोग वास्तव में मतदाता सूची को दुरुस्त करना चाहता था तो उसे सर्वदलीय बैठक बुलाकर स्पष्ट करना चाहिए था कि मृत व्यक्तियों और डुप्लीकेट नामों को हटाया जाएगा तथा मतदाता सूची में आवश्यक सुधार किया जाएगा. इसके बजाय पूरी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. गहलोत ने दावा किया कि चुनाव आयोग के दो सदस्यों ने 14 बार लिखित रूप से आपत्ति जताई और मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया.

देश में लोकतंत्र खतरे में, संस्थाएं दबाव में : पूर्व मुख्यमंत्री ने देश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर भी गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और विभिन्न जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं. गहलोत ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर भी केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार हर नागरिक का अधिकार है. जो व्यक्ति पिछले 20-25 वर्षों से लगातार मतदान करता आ रहा है, उसका वोट अचानक किस आधार पर काटा जा सकता है. गहलोत ने आरोप लगाया कि SIR की प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है.

भाजपा जितना खंडन करेगी, हमें उतना फायदा होगा : नगर निकाय चुनावों के दौरान पुलिस और प्रशासन के कथित दुरुपयोग के आरोपों को लेकर भी गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितना खंडन कर ले, लेकिन जिन जिलों, ब्लॉक, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में घटनाएं हुई हैं, वहां की जनता सब कुछ जानती है. पुलिस की गुंडागर्दी का उपयोग किया गया. भाजपा के नेता इन आरोपों का जितना खंडन करेंगे, कांग्रेस को उतना ही राजनीतिक फायदा मिलेगा. जनता ने निकाय चुनाव के दौरान जो कुछ देखा है, उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता.

गहलोत ने सोमवार रात कांस्टीट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के नेता इस मामले को लेकर लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने दोनों बार बसपा के 6 विधायकों को मर्ज किया है. भाजपा तो पूरे देश में पार्टियां तोड़ रही है. निर्दलीय विधायकों ने पूरे पांच साल सरकार का साथ दिया, लेकिन उनको पार्टी में मर्ज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी सदस्यता चली जाती. यदि बसपा के सभी विधायक साथ नहीं आते तो उनकी सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती थी.

पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं. उनसे देश की जनता के सामने उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर संदेह पैदा हुआ है. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री किस शह पर भाजपा के नेता और प्रवक्ता चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का बचाव कर रहे हैं और मीडिया के एक वर्ग के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है.

निकाय की तरह पंचायत चुनाव में भी हथकंडे अपनाएगी भाजपा : आगामी पंचायत चुनावों को लेकर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है. एक-दो दिन में वरिष्ठ नेताओं की बैठकें होंगी और जिलों व संभागों में कैंपेन कमेटियों का गठन किया जाएगा. गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में जिस तरह के हथकंडे अपनाए थे, वैसा ही पंचायत चुनाव में करने का प्रयास करेगी.

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गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री इतने ही ईमानदार हैं तो वह काहें कि हम किसी भी पार्टी की बाड़ेबंदी नहीं होने देंगे. जब भाजपा बाड़ेबंदी करती है तो कांग्रेस भी बाड़ेबंदी करती है तो उसकी बाड़ेबंदी में पुलिस को भेज देते हैं. उन्होंने आरोप लगाया निकाय चुनाव में विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, मकानों को नोटिस और व्यापारियों पर छापों जैसे दबाव बनाए जा रहे हैं.

अशोक गहलोत ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान में इस तरह की हरकतें हुई हैं. गहलोत ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों से लेकर एसडीएम और कलेक्टर तक पर दबाव है और अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

लोकतंत्र बचाने के लिए प्रदेशवासियों को खड़ा होना होगा : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में जीत या हार से कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है. पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हारने-जीतने के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जा सकता. गहलोत ने कहा कि यदि चुनावों में इस तरह की परंपरा मजबूत होती गई तो आने वाले समय में परिस्थितियां और खराब हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकतांत्रिक परंपराओं को बचाए रखना सभी राजनीतिक दलों और प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, उनसे आने वाले वक्त में स्थिति और बिगड़ सकती है.

पूर्व सांसद अश्क अली टांक को किया याद : इससे पहले पूर्व सांसद अश्क अली टांक की पहली पुण्यतिथि के मौके पर कांस्टीट्यूशन क्लब में वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला. कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश भी मौजूद रहे. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अश्क अली का उनसे 46 साल पुराना संबंध रहा है. आज के दौर में राहुल गांधी को अश्क अली जैसे व्यक्ति की जरूरत है.

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें याद करते हुए कहा कि अश्क अली टांक को जो टास्क दिया जाता था वो उसे पूरा करके दिखाते थे. वहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि 1986 में जब मेरा विवाह हुआ था, तब अश्क अली टांक उपमुख्यमंत्री सचेतक थे. उन्हें सरकारी गाड़ी मिली हुई थी तो मैं दूल्हा बनकर उनकी गाड़ी में गया था. वक्ताओं ने कहा कि अश्क अली टांक एक बार सांसद और एक बार विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी को मां मानकर काम किया है. कभी कोई शिकवा नहीं किया कि उन्हें राजनीति में ज्यादा मौके नहीं मिले. युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने गांव-गांव ढाणी-ढाणी में युवाओं की फौज खड़ी की थी. कार्यक्रम के पश्चात 2 मिनट का मौन रखकर टांक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.