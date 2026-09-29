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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बीकानेर अलवर में कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग तोड़ी

बीकानेर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर/अलवर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से देशभर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के तहत मंगलवार को बीकानेर और अलवर में प्रदर्शन हुए. बीकानेर में शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कोटगेट से जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया. कार्यकर्ताओं ने हाथों में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो और वोट चोरी लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की. वहीं, अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ता मालवीय नगर चौराहे पर एकत्र हुए और जुलूस के रूप में मिनी सचिवालय की ओर बढ़े. पुलिस ने सचिवालय से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग की थी. कार्यकर्ताओं ने जबरन बैरिकेडिंग पर चढ़ने और तोड़ने का प्रयास किया. पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की हुई. बाद में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया. कार्यकर्ता चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. काफी देर हंगामे के बाद कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी, पुलिस तीन बसों में भरकर उन्हें दूर ले गई. मिनी सचिवालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और मुख्य मार्ग बंद किया गया.