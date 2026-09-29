CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बीकानेर अलवर में कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग तोड़ी
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं. अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली उसी ओर इशारा कर रही है.
Published : September 29, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 3:15 PM IST
बीकानेर/अलवर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से देशभर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के तहत मंगलवार को बीकानेर और अलवर में प्रदर्शन हुए. बीकानेर में शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कोटगेट से जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया. कार्यकर्ताओं ने हाथों में ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो और वोट चोरी लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की. वहीं, अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ता मालवीय नगर चौराहे पर एकत्र हुए और जुलूस के रूप में मिनी सचिवालय की ओर बढ़े. पुलिस ने सचिवालय से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग की थी. कार्यकर्ताओं ने जबरन बैरिकेडिंग पर चढ़ने और तोड़ने का प्रयास किया. पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की हुई. बाद में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया. कार्यकर्ता चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. काफी देर हंगामे के बाद कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी, पुलिस तीन बसों में भरकर उन्हें दूर ले गई. मिनी सचिवालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और मुख्य मार्ग बंद किया गया.
बीकानेर प्रदर्शन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी चिरंजीव राव भी शामिल हुए. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए. राहुल गांधी की ओर से लगातार उठाए जा रहे कथित वोट चोरी के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस लंबे समय से इस विषय को उठा रही है. अब चुनाव आयोग के भीतर भी फैसलों को लेकर सवाल सामने आ रहे हैं. चुनाव आयोग की ओर से अपने कामकाज और मतदाता सूची से जुड़े कदमों को कानूनी प्रक्रिया के तहत बताया गया है.
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जा रही है. पार्टी का यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज होगा. केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन किए हैं और आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाती रहेगी. चिरंजीव राव ने कहा कि वोट प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस का निकाय चुनावों में प्रदर्शन शानदार रहा है. आगामी पंचायतीराज चुनाव में पार्टी इससे बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी में है.
प्रकाश गंगावत बोले कि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे ज्ञानेश: अलवर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर वोट चोरी करा रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं. राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग पर वोट चोरी कराकर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने तुरंत इस्तीफा नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
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कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद: बीकानेर में पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, महापौर अनिल कल्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. वहीं, अलवर में पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, पार्टी नेता अजीत यादव, पूर्व पार्षद नरेंद्र मीणा, शहर अध्यक्ष रमन सैनी और अंकित गोयल मौजूद रहे.