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राठौड़ बोले- पहले SIR होता तो सोनिया गांधी वोटर नहीं बनतीं, सत्ता तय करने का अधिकार देश के नागरिक को होना चाहिए

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )