राठौड़ बोले- पहले SIR होता तो सोनिया गांधी वोटर नहीं बनतीं, सत्ता तय करने का अधिकार देश के नागरिक को होना चाहिए

राठौड़ बोले- पहले SIR होता तो सोनिया गांधी वोटर नहीं बनतीं, सत्ता तय करने का अधिकार देश के नागरिक को होना चाहिए
SIR के विरोध पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सोनिया गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले वोटर बनीं, नागरिक बाद में.
Published : October 6, 2026 at 3:56 PM IST
जयपुर: दिल्ली में SIR के विरोध में कांग्रेस के जारी प्रदर्शन को लेकर राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है. मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान मदन राठौड़ ने SIR के बहाने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता बनने के समय को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि अगर उस समय SIR जैसी प्रक्रिया होती तो सोनिया गांधी मतदाता नहीं बन पातीं, क्योंकि वह नागरिक बाद में बनीं और वोटर पहले बन गईं थीं.
राठौड़ ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रहा है. विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि देश में मतदाता कौन होना चाहिए. जिसकी जड़ें देश से जुड़ी हों, जिसका परिवार और पूर्वज इस देश के नागरिक रहे हों और जिसकी निष्ठा देश के प्रति हो, उसी को देश की सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए.
देश को धर्मशाला समझने वालों को वोट का अधिकार नहीं : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बाहर से आया कोई व्यक्ति अगर देश को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और देश को धर्मशाला की तरह समझता है तो उसे भारत की सरकार चुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत के हित को अपना हित नहीं मानता और जिसकी निष्ठा देश के प्रति नहीं है, उसे मताधिकार दिए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
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राठौड़ ने कहा कि SIR का विरोध करने वालों को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि मतदाता कौन होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो भारत को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानता है. इसके साथ देश के प्रति निष्ठा रखता है, उसे ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए. अगर SIR में यही सुनिश्चित किया जा रहा है तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है ?
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सोनिया गांधी के मामले को बनाया राजनीतिक मुद्दा : सोनिया गांधी को लेकर राठौड़ ने कहा कि वह भारत की नागरिक बाद में बनीं, जबकि मतदाता पहले बन गई थीं. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से विवाह के बाद सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनीं, लेकिन इससे पहले ही उनके मतदाता बनने का सवाल सामने आया. राठौड़ ने कहा SIR जैसी प्रक्रिया अगर पहले होती सोनिया गांधी मतदाता नही होती, क्योंकि मतदाता बनने के लिए देश का नागरिक होना जरूरी है, जो वो उस समय नहीं थीं, जब उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया.
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भाजपा नेता ने कहा कि यही वह स्थिति है जिसे SIR जैसी प्रक्रिया में दुरुस्त करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 या मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जैसे तकनीकी मामलों का निर्णय चुनाव आयोग करेगा, लेकिन देश का निर्णय कौन करेगा, यह देश के नागरिकों का अधिकार है. राठौड़ ने कहा कि भारत के नागरिक ही भारत की सरकार चुनेंगे और किसी दूसरे देश के नागरिक के अधिकार या वहां की राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय भारत से नहीं किया जा सकता.