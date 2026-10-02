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CEC आवास प्रदर्शन मामला: जेल में बंद कांग्रेसियों से मिलकर गरजे अजय कुमार लल्लू, बोले- हम राहुल गांधी के सिपाही, मुकदमे से डरेंगे नहीं

आगरा जेल भेजे गए कांग्रेसियों से मिले अजय कुमार लल्लू, ये किया ऐलान

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जेल में बंद कांग्रेसियों से मिले अजय कुमार लल्लू (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 9:25 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
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आगरा: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आगरा आवास पर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों को जेल भेजने का मामला सियासी रंग लेता दिख रहा है. कार्यकर्ताओं को जेल में डालने से कांग्रेसी आक्रोशित हैं. आगरा ही नहीं, पूरे यूपी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गुरुवार को ताजनगरी पहुंची. उन्होंने आगरा जिला जेल में बंद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं. ​किसी भी मुकदमे से डरेंगे नहीं. डंके की चोट कहेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार चोर है.

ज्ञानेश कुमार के आवास पर पोती थी कालीख

दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार दोपहर आगरा के विजयनगर कॉलोनी स्थित ज्ञानेश कुमार के आवास के मुख्य गेट और दीवार पर स्प्रे से नारे लिखे और कालिख पोती थी. पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए छह कार्यकर्ताओं को पकड़ा. जेल जाने वालों में कांग्रेस प्रदेश महासचिव अनिल यादव और मथुरा जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर समेत छह कांग्रेसी शामिल हैं. जिसको लेकर कांग्रेस में आक्रोश हैं. यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब आगरा पहुंचे. इसके बाद कांग्रेस नेता बुधवार दोपहर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मिले. कहा कि मुकदमे में जो धाराएं लगाई हैं. वो गलत हैं. यह कानूनन अपराध हैं.

ज्ञानेश कुमार पर जमकर बरसे अजय कुमार लल्लू (Video Credit; ETV Bharat)

जेल में बंद कांग्रेसियों से मुलाकात के बाद गरजे
जेल में बंद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद अजय कुमार लल्लू जमकर गरजे. मीडिया से मुखातिब होने पर बीजेपी और सीईसी पर जमकर जुबानी हमला बोला. कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार चोर हैं. वोट चोर हैं. लोगों का अधिकार छीना है. लोकमंत्र को लूटा है. हमें भी जेल भेजे. हम सब जेल में जाने का तैयार हैं. हमारे साथी जो जेल में बंद हैं. देश में लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ बोलना अपराध है. संघर्ष करना. अपने अधिकार की बात करना. ये जुल्म हो गया है. आप जेल भेज देंगे. हम डरने वाले हैं. हम संघर्ष करेंगे. ये वोट चोरी की सरकार है.

यूपी में कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन
वहीं कांग्रेस ब्रज क्षेत्र प्रभारी कुनाल चौधरी ने कहा कि भाजपा देश में लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश रच रही हैं. इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसमें भाजपा के कार्यकर्ता के रूप काम कर रहे हैं. राहुल गांधी इसको लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं. वोट चोरी उजागर हो चुकी है. जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कारनामा है. इसको लेकर ही देशभर में कांग्रेस विरोध जता रही है. इसमें ही कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं. अब मुकदमे और गलत तरीके से लगाई जा रही धाराओं से डरने वाले नहीं हैं. अब राहुल गांधी के सिपाही हैं. जो किसी से डरेंगे नहीं. डटे रहेंगे. जल्द ही आगरा ही नहीं, जेल भेजे गए कांग्रेसियों को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: आगरा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय; BJP पर साधा निशाना, CEC को बर्खास्त करने की मांग की

Last Updated : October 2, 2026 at 11:09 AM IST

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