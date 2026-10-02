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CEC आवास प्रदर्शन मामला: जेल में बंद कांग्रेसियों से मिलकर गरजे अजय कुमार लल्लू, बोले- हम राहुल गांधी के सिपाही, मुकदमे से डरेंगे नहीं

जेल में बंद कांग्रेसियों से मिले अजय कुमार लल्लू ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आगरा आवास पर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों को जेल भेजने का मामला सियासी रंग लेता दिख रहा है. कार्यकर्ताओं को जेल में डालने से कांग्रेसी आक्रोशित हैं. आगरा ही नहीं, पूरे यूपी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गुरुवार को ताजनगरी पहुंची. उन्होंने आगरा जिला जेल में बंद कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं. ​किसी भी मुकदमे से डरेंगे नहीं. डंके की चोट कहेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार चोर है.

ज्ञानेश कुमार के आवास पर पोती थी कालीख दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार दोपहर आगरा के विजयनगर कॉलोनी स्थित ज्ञानेश कुमार के आवास के मुख्य गेट और दीवार पर स्प्रे से नारे लिखे और कालिख पोती थी. पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए छह कार्यकर्ताओं को पकड़ा. जेल जाने वालों में कांग्रेस प्रदेश महासचिव अनिल यादव और मथुरा जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर समेत छह कांग्रेसी शामिल हैं. जिसको लेकर कांग्रेस में आक्रोश हैं. यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब आगरा पहुंचे. इसके बाद कांग्रेस नेता बुधवार दोपहर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मिले. कहा कि मुकदमे में जो धाराएं लगाई हैं. वो गलत हैं. यह कानूनन अपराध हैं.