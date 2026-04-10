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होर्मुज खुलने से यूपी को कारोबारियों के खिले चेहरे, शॉट टर्म प्लान बनाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेज करने पर जोर

ईरान-इजराइल युद्ध के चलते आयात-निर्यात ठप ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका- इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध के बाद अब सीजफायर की घोषणा हुई तो उम्मीद जगी कि, अब स्टेट ऑफ होर्मुज के द्वार भी कारोबार के लिए खुल जाएंगे. लेकिन सीजफायर को लेकर ईरान-इजराइल के बीच चल रही तनातनी और इसलामाबाद में होने वाली बताचीत को लेकर संशय के बादल अभी भी छाए हुए हैं. बावजूद इसके सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने की खबर पर ही एक्शन शुरू हो गया है. ऐसे में बिना देरी किए फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन यानि फियो की ओर से देशभर के निर्यातकों के लिए कारोबार को लेकर एक खास प्लान बनाया गया. व्यापारियों ने बनाया स्पेशल प्लान फियो की ओर से निर्यातकों के लिए बनाए गए प्लान के मुताबिक एक्सपोर्टस को 14 दिनों तक दो अलग-अलग फेज में कारोबार संबंधी काम करने होंगे. पहले सात दिनों के लिए जहां सारा जोर आयात पर होगा, वहीं बाद के सात दिनों में निर्यातकों के ऐसे शिपमेंट जो अभी तक किन्हीं कारणों से बंदरगाहों पर रुके थे. उन्हें स्टेट आफ होर्मुज के रास्ते से विभिन्न देशों तक पहुंचाया जाएगा. फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव (Video Credit; ETV Bharat)