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होर्मुज खुलने से यूपी को कारोबारियों के खिले चेहरे, शॉट टर्म प्लान बनाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेज करने पर जोर

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन की ओर से 14 दिनों का प्लान बनाकर निर्यातकों को भेजा गया

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ईरान-इजराइल युद्ध के चलते आयात-निर्यात ठप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 3:50 PM IST

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कानपुर: मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका- इजराइल के बीच हुए भीषण युद्ध के बाद अब सीजफायर की घोषणा हुई तो उम्मीद जगी कि, अब स्टेट ऑफ होर्मुज के द्वार भी कारोबार के लिए खुल जाएंगे. लेकिन सीजफायर को लेकर ईरान-इजराइल के बीच चल रही तनातनी और इसलामाबाद में होने वाली बताचीत को लेकर संशय के बादल अभी भी छाए हुए हैं. बावजूद इसके सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने की खबर पर ही एक्शन शुरू हो गया है. ऐसे में बिना देरी किए फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन यानि फियो की ओर से देशभर के निर्यातकों के लिए कारोबार को लेकर एक खास प्लान बनाया गया.

व्यापारियों ने बनाया स्पेशल प्लान

फियो की ओर से निर्यातकों के लिए बनाए गए प्लान के मुताबिक एक्सपोर्टस को 14 दिनों तक दो अलग-अलग फेज में कारोबार संबंधी काम करने होंगे. पहले सात दिनों के लिए जहां सारा जोर आयात पर होगा, वहीं बाद के सात दिनों में निर्यातकों के ऐसे शिपमेंट जो अभी तक किन्हीं कारणों से बंदरगाहों पर रुके थे. उन्हें स्टेट आफ होर्मुज के रास्ते से विभिन्न देशों तक पहुंचाया जाएगा.

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव (Video Credit; ETV Bharat)

युद्ध के चलते आयात-निर्यात ठप

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, उद्यमी और निर्यातकों के लिए ये पहल काफी अहम है. पिछले करीब 40 दिनों से उद्यमियों को कच्चा माल समेत कई ऐसे उत्पाद नहीं मिले. जिससे वह अपने उत्पाद तैयार कर सकें. इसलिए आयात होगा, तो फिर निर्यात आसानी से हो सकेगा.

300-400 करोड़ के आर्डर्स फंसे
सहायक निदेशक फियो आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि, अभी तक की जो स्थितियां थीं. उनमें उद्यमियों के 300-400 करोड़ रुपये के आर्डर्स फंसे थे. हालांकि, अब उन्हें गति मिल जाएगी. वह उत्पाद यूएई, बहरीन, कुवैत समेत अन्य खाड़ी देशों तक आसानी से पहुंच जाएंगे. इसके अलावा यूरोप व अफ्रीकी देशों तक भी शिपमेंट आसानी से जा सकेंगे. सीजफायर की स्थिति में अब निर्यातकों को अचानक बढ़े हुए शिपमेंट की दरों से भी राहत मिलेगी. साथ ही उत्पादों की बीमा लागत भी घट जाएगी.

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