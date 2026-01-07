ETV Bharat / state

सरकारी भूमि पर कब्जा मामले में लेखपालों को कड़ी फटकार, जिपं अधिकारी और ईओ के वेतन रोकने के आदेश

लक्सर तहसील दिवस में शख्त नजर आए सीडीओ ललित नारायण मिश्र, अतिक्रमण मिलने पर वेतन रोकने की दी चेतावनी, लापरवाही पर फटकार भी लगाई

Laksar Tehsil Diwas
अपनी समस्याएं रखते फरियादी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
Published : January 7, 2026 at 4:12 PM IST

लक्सर: तहसील दिवस के मौके पर चक रोड, नालों और सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर सीडीओ ललित नारायण मिश्र बेहद सख्त नजर आए. जहां उन्होंने जन समस्याएं सुनीं तो वहीं अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि अब किसी भी हाल में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा लापरवाही बरतने पर लेखपालों को भी फटकार लगाई. जबकि, बैठक से गायब होने पर जिला पंचायत अधिकारी और गंदगी पर लक्सर ईओ के वेतन रोकने के आदेश भी दिए.

तहसील दिवस में मिली 65 शिकायतें: दरअसल, लक्सर तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया. जिसमें सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान 65 शिकायतें दर्ज की हुई. जिनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. बाकी शिकायतों के जल्द समाधान के लिए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए.

"ज्यादातर शिकायतें भूमि पैमाइश, नालों पर अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और अवैध खनन से संबंधित थीं. इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं."- ललित नारायण मिश्र, सीडीओ

सरकारी भूमि पर कब्जा मिला तो लेखपाल के खिलाफ होगी कार्रवाई: सीडीओ मिश्र ने दो टूक कहा कि यदि किसी लेखपाल के क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया तो संबंधित लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वेतन रोकने की कार्रवाई भी की जाएगी. इस चेतावनी के बाद तहसील दिवस में मौजूद राजस्व कर्मचारियों में हलचल देखी गई.

Laksar Tehsil Diwas
लक्सर में तहसील दिवस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

जिपं अधिकारी और ईओ के वेतन रोकने के आदेश: वहीं, तहसील दिवस के दौरान जिला पंचायत अधिकारी की अनुपस्थिति पर भी सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाया. इसे लापरवाही मानते हुए उन्होंने एडीएम को जिला पंचायत अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए.

वहीं, निरीक्षण के दौरान लक्सर क्षेत्र में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने अधिशासी अधिकारी लक्सर को फटकार लगाई. उनके खिलाफ भी वेतन रोकने की कार्रवाई के निर्देश एसडीएम लक्सर को दिए. उन्होंने कहा कि किसी भी लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी.

Laksar Tehsil Diwas
अपनी शिकायत दर्ज करवाते फरियादी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

लक्सर ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी पर जताई आपत्ति: तहसील दिवस में उस समय एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, जब एक फरियादी ने अधिकारियों के बीच बैठे लक्सर ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी पर आपत्ति जताई. फरियादी का कहना था कि तहसील दिवस में केवल विभागीय अधिकारियों को बैठना चाहिए. ताकि, शिकायतकर्ता बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें.

Laksar Tehsil Diwas
अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे ग्रामीण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सीडीओ ललित नारायण मिश्र नजर आए सख्त: तहसील दिवस में सीडीओ ललित नारायण मिश्र का सख्त और अनुशासनात्मक रुख यह स्पष्ट संकेत देता है कि अब चक रोड, नालों और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

