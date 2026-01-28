ETV Bharat / state

सिरसा में CDLU की छात्रा ने की खुदकुशी, डायरी और फोन जांच के लिए जब्त, पिता सिविल लाइन थाने में पोस्टेड

यूनिवर्सिटी से कुछ ही देर में पीजी वापस लौटीः जानकारी के अनुसार, 22 वर्षीय छात्रा मीनाक्षी सिरसा जिले के खैरा गांव की रहने वाली थी. वह सीडीएलयू में बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ती थी. बीते एक साल से वह बरनाला रोड स्थित मक्कड़ स्वीट्स वाली गली में बनी सांई गर्ल्स पीजी में रहती थी. बुधवार सुबह करीब 9 बजे मीनाक्षी पीजी से खाना खाकर यूनिवर्सिटी के लिए गई थी. मगर कुछ देर बाद ही वह पीजी लौट आई और अपना कमरे का गेट बंद कर अंदर चली गई.

सिरसाः हरियाणा के सिरसा जिले से सीडीएलयू की एक छात्रा ने बुधवार को सुसाइड कर लिया. छात्रा बरनाला रोड स्थित नजदीकी गली में पीजी में रहती थी. वह सीडीएलयू में पढ़ाई कर रही थी और उसके पिता पुलिसकर्मी हैं. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया. लड़की के परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं.

छात्रा की डायरी और फोन जांच के लिए जब्तः काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आई तो गेट खोलकर देखा तो वह खुदकुशी कर चुकी थी. इसके बाद पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई. पुलिस ने कमरे से छात्रा की डायरी और फोन जांच के लिए कब्जे में ले लिया है. बाकी मामले में जांच जारी है. पुलिस ने पीजी में साथ रहने वाली छात्राओं से भी संपर्क किया, पर किसी को ऐसा कुछ नहीं पता था. पुलिस पीजी संचालन संबंधी लाइसेंस के बारे में जांच करेगी.

परिजनों का बयान लेगी पुलिसः पुलिस की ओर से प्राथमिक जांच में सामने आया है कि छात्रा पढ़ाई को लेकर मानसिक रूप से परेशान रहती थी. इसी के चलते उसने ये कदम उठा लिया. अभी पुलिस द्वारा परिजनों के बयान लिया जाना बाकी है.

पीजी में रहती हैं 11 लड़कियांः सिविल लाइन थाना के एसआई रोहताश कुमार ने बताया कि "सांई पीजी एक मकान में बनी है और उसके ग्राउंड फ्लोर पर फैमिली रहती है और प्रथम फ्लोर पर पीजी के तौर पर पांच कमरे बनाए हुए है. पीजी में करीब 11 लड़कियां रहती हैं. इस गली में पीजी की भरमार है और सांई पीजी के सामने ही ब्वॉय पीजी भी है. रही बात पीजी के लाइसेंस की, वो पुलिस जांच करेगी. इसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

सिविल लाइन थाने में पिता एसपीओः यूनिवर्सिटी की ओर से भी परिजनों से संपर्क किया गया है. छात्रा के पिता सिरसा सिविल लाइन थाने में एसपीओ हैं. छात्रा के पिता ही अक्सर उसे खाने-पीने और अन्य सामान घर से लाकर दिया करते थे. अब अचानक बेटी वे ये कदम उठा लिया, जिससे परिवार टूट गया है.