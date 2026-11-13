सीडी कांड में फंसे नेता थे कभी बीजेपी के पावर सेंटर, भोपाल पहुंचने पर शिवराज के कान में ऐसा क्या कहा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेता चर्चाओं में, कभी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में नाम,सीडी कांड ने बिगाड़ा नाम. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:28 PM IST
भोपाल: केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी के तेरहवीं कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यंमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, एक और चेहरा पहुंचा था. कभी बीजेपी में पावर सेंटर की हैसियत में रहे इस चेहरे पर ऐसा ग्रहण लगा कि फिर राजनीति में वापसी भी मुश्किल हो गई. इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की एक तस्वीर चर्चा में है. उस तस्वीर में ये शख्स केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कान में कुछ कह रहे हैं.
हाशिए पर गए कद्दावर नेता की तस्वीरें,कान में क्या कहा
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एक नेता के पहुंचने की बहुत चर्चा है. 20 बरस पहले बीजेपी के पावर सेंटर्स में गिने जाने वाले संजय जोशी. जो लंबे समय से पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं. संजय जोशी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विशेष रुप से पहुंचे थे. अर्से बाद उनकी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूदगी दिखाई दी थी. इस कार्यक्रम की जो दो तस्वीरें पब्लिक डोमेन में आईं. उसमें एक तस्वीर में तो वे शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कर रहे हैं. दूसरे में उनके कान में कुछ कह रहे हैं.
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता कहते हैं, "संजय जोशी को कभी बीजेपी और आरएसएस की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता था, लेकिन एक सेक्स सीडी के चलते इनका पूरा करियर रसातल में चला गया. भाजपा में वापसी की वे लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं. शिवराज सिंह चौहान की माताजी की तेरहवी कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री पहुंचे, लेकिन संजय जोशी की चर्चा हुई. तस्वीर भी खास है, जिसमें वे शिवराज सिंह चौहान के नजदीक आकर उनके कान में कुछ कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं, किसी को कानोकान खबर नहीं."
सीडी से कैसे सियासत 360 डिग्री पलट गई, कौन हैं संजय जोशी
संजय जोशी कौन हैं, जिनकी पूरी राजनीति को एक सीडी कांड लील गया. असल में 2005 में संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हुआ करते थे और पार्टी में इतने ताकतवर थे कि उनके बिना पार्टी में पत्ता नहीं हिलता था. माना ये भी जाता है कि 2005 में शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रुप में ताजपोशी कराए जाने में संजय जोशी की भूमिका काफी अहम थी. 2003 में उमा भारती, दिग्विजय सिंह सरकार के दस साल के कार्यकाल पर विराम लगाते हुए सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता में पूरे पांच साल उमा भी नहीं टिक सकीं.
एक अदालती मामले में समन जारी होने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा. उनकी जगह बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन मामले से बरी हो जाने के बाद उन्होंने फिर मांग की, लेकिन तब तक पार्टी शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपने का मन बना चुकी थी. मध्य प्रेदश बीजेपी की राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी, लेकिन तब संजय जोशी जैसे कम बोलने वाले संगठन महामंत्री ने सियासी समझ से सारे संकट हटा दिए थे, लेकिन खुद सेक्स सीडी के एक कांड में ऐसे फंसे कि फिर आज तक उबर नहीं पाए. हालांकि इस सीडी मामले में वे बरी हो चुके हैं. 2010 में एक बार उन्हें राष्ट्रीय कार्यसमिति में मौका भी दिया गया था.