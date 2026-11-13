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सीडी कांड में फंसे नेता थे कभी बीजेपी के पावर सेंटर, भोपाल पहुंचने पर शिवराज के कान में ऐसा क्या कहा

सीडी कांड में फंसे नेता थे कभी बीजेपी के पावर सेंटर ( ETV Bharat )

भोपाल: केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी के तेरहवीं कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यंमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, एक और चेहरा पहुंचा था. कभी बीजेपी में पावर सेंटर की हैसियत में रहे इस चेहरे पर ऐसा ग्रहण लगा कि फिर राजनीति में वापसी भी मुश्किल हो गई. इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की एक तस्वीर चर्चा में है. उस तस्वीर में ये शख्स केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कान में कुछ कह रहे हैं.

हाशिए पर गए कद्दावर नेता की तस्वीरें,कान में क्या कहा

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एक नेता के पहुंचने की बहुत चर्चा है. 20 बरस पहले बीजेपी के पावर सेंटर्स में गिने जाने वाले संजय जोशी. जो लंबे समय से पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं. संजय जोशी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विशेष रुप से पहुंचे थे. अर्से बाद उनकी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूदगी दिखाई दी थी. इस कार्यक्रम की जो दो तस्वीरें पब्लिक डोमेन में आईं. उसमें एक तस्वीर में तो वे शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कर रहे हैं. दूसरे में उनके कान में कुछ कह रहे हैं. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता कहते हैं, "संजय जोशी को कभी बीजेपी और आरएसएस की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता था, लेकिन एक सेक्स सीडी के चलते इनका पूरा करियर रसातल में चला गया. भाजपा में वापसी की वे लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं. शिवराज सिंह चौहान की माताजी की तेरहवी कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री पहुंचे, लेकिन संजय जोशी की चर्चा हुई. तस्वीर भी खास है, जिसमें वे शिवराज सिंह चौहान के नजदीक आकर उनके कान में कुछ कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं, किसी को कानोकान खबर नहीं." शिवराज सिंह से बात करते संजय जोशी (ETV Bharat) केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन, भोपाल एम्स में ली अंतिम सांस