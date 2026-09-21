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CCTV खोलेगा मौत का राज़ : आखिर गले में कैसे पहुंची 250 ML पानी की बोतल

होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बाद योगेंद्र सिंह की मौत पर उठे कई सवाल. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: महानगर में होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बाद हुई योगेंद्र सिंह की मौत का मामला अब गंभीर सवालों में घिर गया है. शुरुआत में दौड़ पूरी करने के बाद तबीयत बिगड़ने को मौत की वज़ह माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. रिपोर्ट में योगेंद्र की मौत की वज़ह दम घुटना बताया गया था. शरीर पर 12 चोटों के निशान भी मिले हैं. ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट में 250 एमएल पानी की प्लास्टिक बोतल गले में फंसे होने की बात सामने आई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मृतक के गले में बोतल कैसे पहुंची. ये है मामला योगेंद्र 15 सितंबर को महानगर स्थित 35वीं वाहिनी पीएसी परिसर में होमगार्ड भर्ती की दौड़ में शामिल हुए थे. उन्होंने दौड़ पूरी की और इसके बाद मैदान में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. दौड़ के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया. रिपोर्ट में दम घुटने के साथ शरीर पर 12 चोटों का जिक्र है. इसके अलावा गले में 250 एमएल की पानी की बोतल कैसे पहुंची यह सवाल बना हुआ है. परिवार ने भी इस मामले में सवाल उठाते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बाद योगेंद्र सिंह की मौत पर उठे कई सवाल. (ईटीवी भारत)