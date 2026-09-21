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CCTV खोलेगा मौत का राज़ : आखिर गले में कैसे पहुंची 250 ML पानी की बोतल

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में योगेंद्र सिंह की मौत की वज़ह दम घुटना बताया गया है. उनके शरीर में 12 चोटों के निशान भी मिले हैं.

Death during Home Guard recruitment
होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बाद योगेंद्र सिंह की मौत पर उठे कई सवाल. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 12:06 PM IST

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लखनऊ: महानगर में होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बाद हुई योगेंद्र सिंह की मौत का मामला अब गंभीर सवालों में घिर गया है. शुरुआत में दौड़ पूरी करने के बाद तबीयत बिगड़ने को मौत की वज़ह माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है.

रिपोर्ट में योगेंद्र की मौत की वज़ह दम घुटना बताया गया था. शरीर पर 12 चोटों के निशान भी मिले हैं. ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट में 250 एमएल पानी की प्लास्टिक बोतल गले में फंसे होने की बात सामने आई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मृतक के गले में बोतल कैसे पहुंची.

ये है मामला

योगेंद्र 15 सितंबर को महानगर स्थित 35वीं वाहिनी पीएसी परिसर में होमगार्ड भर्ती की दौड़ में शामिल हुए थे. उन्होंने दौड़ पूरी की और इसके बाद मैदान में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

दौड़ के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया.

रिपोर्ट में दम घुटने के साथ शरीर पर 12 चोटों का जिक्र है. इसके अलावा गले में 250 एमएल की पानी की बोतल कैसे पहुंची यह सवाल बना हुआ है. परिवार ने भी इस मामले में सवाल उठाते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

Death during Home Guard recruitment
होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बाद योगेंद्र सिंह की मौत पर उठे कई सवाल. (ईटीवी भारत)

एसीपी ने दी जानकारी

एसीपी महानगर अंकित कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस के पास ऐसे कई CCTV फुटेज हैं, जिनमें युवक को दौड़ते हुए देखा जा सकता है.

फुटेज में वह दौड़ के दौरान मैदान में गिरता हुआ भी नज़र आ रहा है. एसीपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जांच में शामिल किया गया है. ख़ासतौर पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 250 एमएल की पानी की बोतल गले में किस तरह पहुंची. इस बिंदु पर गंभीरता से जांच की जा रही है.

मामले में मेडिकल विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है, ताकि पोस्टमार्टम में सामने आई स्थिति और चोटों की सही वजह को समझा जा सके.

सवाल आखिर हुआ क्या था

पुलिस अब इस घटना की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है. एसपी ने बताया कि CCTV फुटेज में योगेंद्र के दौड़ने और मैदान में गिरने का बात सामने आयी है. अब जांच इस बात पर की हो रही है कि मैदान में गिरने से पहले और उसके बाद उनके आसपास कौन लोग थे और उनके साथ वास्तव में क्या हुआ.

एसीपी अंकित कुमार के मुताबिक परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CCTV फुटेज और मेडिकल विशेषज्ञों की राय को एक साथ रखकर मामले की जांच कर रही है.

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योगेंद्र सिंह की मौत का मामला
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योगेंद्र के शरीर पर मौतों के निशान
पीएम रिपोर्ट से खुलेगा राज़
DEATH DURING HOME GUARD RECRUITMENT

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