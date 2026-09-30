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थानों में सीसीटीवी खराब तो पूछताछ/हिरासत का रिकॉर्ड जीडी में दर्ज करना होगा : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थानों में सीसीटीवी कैमरे खराब होने की स्थिति में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने कहा कि सीसीटीवी उपलब्ध न होने पर थाने में पूछताछ या गिरफ्तारी के लिए लाए गए हर व्यक्ति की एंट्री, पूछताछ और रिहाई का विवरण जीडी में तत्काल दर्ज करना होगा.