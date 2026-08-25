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पुलिस थानों में सीसीटीवी हर समय चालू रहे, इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट न हो- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि थानों में सिर्फ सीसीटीवी लगाना काफी नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट होने से बचाना भी जिम्मेदारी है.

HIGH COURT ON CCTV
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2026 at 12:49 PM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी की कार्यप्रणाली और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि थानों में सिर्फ कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, सीसीटीवी सिस्टम हर समय चालू रहना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक या तकनीकि लापरवाही के कारण इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई करने की बात हाईकोर्ट ने कहा है.

जीपीएम के गौरेला थाने में नशे के कारोबार मामले के आरोपी समेत चार आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आरोपियों का दावा था कि घटना से एक दिन पहले ही पुलिस ने उन्हें थाने में बिठा लिया था। अपने दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने 13 से 15 सितंबर 2024 के बीच की थाने की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर और टावर लोकेशन उपलब्ध कराने की मांग की. ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने बताया कि 18 महीने की स्टोरेज अवधि पूरी होने के कारण संबंधित सीसीटीवी फुटेज सिस्टम से ऑटोमेटिक डिलीट हो चुके हैं. रिकॉर्ड देखने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि जब फुटेज उपलब्ध ही नहीं है, तो उसे पेश करने का आदेश नहीं दिया जा सकता. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज कर दी.

इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. साथ ही इससे नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा होती है.

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश के 550 थानों में सीसीटीवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 102.10 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम चल रहा है. जिला स्तरीय निगरानी समितियां हर महीने थानों के सीसीटीवी सिस्टम की जांच करेंगी. साथ ही, 18 महीने की रिकॉर्डिंग का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित कर शासन इसकी रिपोर्ट देगा.हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजने के निर्देश दिए हैं.

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