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पुलिस थानों में सीसीटीवी हर समय चालू रहे, इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट न हो- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी की कार्यप्रणाली और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि थानों में सिर्फ कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, सीसीटीवी सिस्टम हर समय चालू रहना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक या तकनीकि लापरवाही के कारण इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई करने की बात हाईकोर्ट ने कहा है.

जीपीएम के गौरेला थाने में नशे के कारोबार मामले के आरोपी समेत चार आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आरोपियों का दावा था कि घटना से एक दिन पहले ही पुलिस ने उन्हें थाने में बिठा लिया था। अपने दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने 13 से 15 सितंबर 2024 के बीच की थाने की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर और टावर लोकेशन उपलब्ध कराने की मांग की. ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने बताया कि 18 महीने की स्टोरेज अवधि पूरी होने के कारण संबंधित सीसीटीवी फुटेज सिस्टम से ऑटोमेटिक डिलीट हो चुके हैं. रिकॉर्ड देखने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि जब फुटेज उपलब्ध ही नहीं है, तो उसे पेश करने का आदेश नहीं दिया जा सकता. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज कर दी.