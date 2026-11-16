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वाराणसी में डोसा की दुकान पर युवतियों के हंगाे का CCTV; ग्राहकों से भी अभद्रता, मामला दर्ज

वाराणसी में डोसा की दुकान पर युवतियों के हंगाे का CCTV. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित डोसा की दुकान में दो युवतियों द्वारा जमकर हंगामा और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है. दुकान में घुसकर सामान फेंकने, कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ बत्तमीजी करने तथा गाली-गलौज करने की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया है. दुकानदार की तहरीर पर भेलूपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, युवतियों की ओर से अपने पिता की पिटाई किए जाने का आरोप लगाया गया है.