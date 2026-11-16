वाराणसी में डोसा की दुकान पर युवतियों के हंगाे का CCTV; ग्राहकों से भी अभद्रता, मामला दर्ज
दोनों युवतियां दुकान और आसपास के क्षेत्र का वीडियो बना रही थीं. कुछ देर बाद दोनों अचानक दुकान के अंदर घुस गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 11:09 AM IST
वाराणसी: भेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित डोसा की दुकान में दो युवतियों द्वारा जमकर हंगामा और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है. दुकान में घुसकर सामान फेंकने, कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ बत्तमीजी करने तथा गाली-गलौज करने की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया है. दुकानदार की तहरीर पर भेलूपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, युवतियों की ओर से अपने पिता की पिटाई किए जाने का आरोप लगाया गया है.
दुकानदार बाल मुकुंद पांडेय ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 14 नवंबर की रात करीब आठ बजे वह तुलसीपुर स्थित अपनी डोसा की दुकान पर काम कर रहे थे. इसी दौरान काले रंग की एक्टिवा स्कूटी से दो युवतियां दुकान पर पहुंचीं.
आरोप है कि दोनों युवतियां दुकान और आसपास के क्षेत्र का वीडियो बना रही थीं. कुछ देर बाद दोनों अचानक दुकान के अंदर घुस गईं. युवतियों ने दुकान में रखा डोसा बनाने वाला बर्नर उठाकर फेंक दिया.
इसके बाद दुकान में मौजूद अन्य सामानों को भी इधर-उधर फेंकते हुए तोड़फोड़ कर दी. विरोध करने पर दोनों युवतियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों और दुकान में मौजूद ग्राहकों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया.
इस दौरान दुकान में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों युवतियां दुकान के अंदर हंगामा करती नजर आ रही हैं. उनके उत्पात के बीच दुकान में बैठी महिलाएं बाहर निकलने लगीं.
एक महिला ने युवतियों को रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ भी तीखी बहस होने लगी. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की.
दुकानदार का आरोप है कि हंगामे के दौरान युवतियों ने दुकान के गल्ले में हाथ डालने का भी प्रयास किया. उन्होंने सामान फेंककर हमला किया, जिससे दुकान के कर्मचारियों और वहां मौजूद कुछ ग्राहकों को चोटें आईं.
सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ऑडियो के अनुसार, युवतियां अपने पिता की पिटाई किए जाने का आरोप लगाती सुनाई दे रही हैं. उनका कहना था कि उनके पिता को कई लोगों ने मिलकर पीटा है. इसी बात को लेकर वह दुकान पर पहुंची थीं.
भेलूपुर थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद ने बताया कि इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. उस मामले में दुकानदार का धारा 151 के तहत चालान किया गया था. अब दुकान में तोड़फोड़ और हंगामे का मामला सामने आया है.
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि थाना भेलूपुर में सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी. मामले में वादी की ओर से दुकान का सामान फेंकने और तोड़फोड़ करने को लेकर तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.
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