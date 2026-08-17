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चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शन के मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से खुला सिमरनजीत सिंह मान के आरोपों का राज

कौमी इंसाफ मोर्चे का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः 15 अगस्त को हुए सिख कैदियों की रिहाई को लेकर हुए कोमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन में अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने चार मामले दर्ज की हैं. जिसमें पुलिस ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है. चार एफआईआर में 21 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सीसीटीवी फुटेज से मामले की सच्चाई आई सामनेः शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के नेता सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व में कुछ लोग पंजाब लोक भवन के पास पहुंच गए थे. इसके लिए पुलिस स्टेशन नॉर्थ में इसके संबंध में मामला दर्ज किया गया है. सिमरनजीत सिंह मान की राजभवन तक पहुंचने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. जिसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि वे पहले से ही अपने सिर और चेहरे पर पट्टियां बांध के वहां पहुंचे थे. जबकि उन्होंने आरोप लगाया था कि चंडीगढ़ पुलिस ने उनकी पिटाई की थी. जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज से मामले की असल सच्चाई सामने आ आ गई है. वहीं उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी उनको किसी तरह की चोट की बात को नकारा गया है.