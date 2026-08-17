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चंडीगढ़ में कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शन के मामले में 17 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से खुला सिमरनजीत सिंह मान के आरोपों का राज

कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शन मामले में चार एफआईआर. सिमरनजीत सिंह मान का सीसीटीवी फुटेज आया सामने.

Qaumi Insaaf Morcha Protest
कौमी इंसाफ मोर्चे का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 17, 2026 at 4:52 PM IST

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चंडीगढ़ः 15 अगस्त को हुए सिख कैदियों की रिहाई को लेकर हुए कोमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन में अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने चार मामले दर्ज की हैं. जिसमें पुलिस ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है. चार एफआईआर में 21 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

सीसीटीवी फुटेज से मामले की सच्चाई आई सामनेः शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के नेता सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व में कुछ लोग पंजाब लोक भवन के पास पहुंच गए थे. इसके लिए पुलिस स्टेशन नॉर्थ में इसके संबंध में मामला दर्ज किया गया है. सिमरनजीत सिंह मान की राजभवन तक पहुंचने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. जिसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि वे पहले से ही अपने सिर और चेहरे पर पट्टियां बांध के वहां पहुंचे थे. जबकि उन्होंने आरोप लगाया था कि चंडीगढ़ पुलिस ने उनकी पिटाई की थी. जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज से मामले की असल सच्चाई सामने आ आ गई है. वहीं उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी उनको किसी तरह की चोट की बात को नकारा गया है.

कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शन का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat)

मामले में 8 आरोपी गिरफ्तारः वहीं प्रदर्शन के एक मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार लोगों में ईमान सिंह मान, रचपाल सिंह, संत बाबा चरणजीत सिंह, जतिंदर सिंह, जसवीर सिंह, गुरपंथ सिंह, मनदीप कौर और राजिंदर कौर सरन शामिल हैं. चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. इनमें गुरचरण सिंह, लखबीर सिंह लखा सिधाना, सुरजीत फूल, भाना सिद्धू, अमितोज मान, नवदीप जलबेरा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इन पर आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने मटौर बैरियर पर हथियार (तलवारें, कुल्हाड़ियां, भाले) लहराए, बैरिकेड तोड़े और सड़क जाम की.
दो संदिग्ध गाड़ियों से 4 तलवारें बरामदः पुलिस स्टेशन नॉर्थ में पूर्व संसद सिमरनजीत सिंह मान, दपिंदर प्रताप सिंह, गोपाल सिंह और गुरप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस स्टेशन ईस्ट सेक्टर-26 में एक मामला दर्ज किया गया है. सेक्टर-7/8 को बांटने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान, दो संदिग्ध गाड़ियों (KIA और इनोवा) से 4 तलवारें बरामद की गईं और लुधियाना के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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