रोहतक में मिलन ढाबा हत्याकांड का CCTV फुटेज आया सामने, युवती की भूमिका पर सवाल, SP ने बनाई 10 टीमें
Rohtak Milan Dhaba Firing : हरियाणा के रोहतक में मिलन ढाबे पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
Published : November 28, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 3:45 PM IST
रोहतक : दिल्ली आउटर बाईपास के पास स्थित मिलन ढाबे पर 26 नवंबर को हुई चार युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मामले को लेकर एसपी गौरव राजपुरोहित ने कहा कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. इसके लिए पुलिस की 10 विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो अलग-अलग पहलुओं पर जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.
हत्या के पीछे गैंगवार : एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्याकांड के पीछे गैंगवार की बात सामने आई है. पुलिस इस मामले में हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. वारदात में किसी लड़की की संलिप्तता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच चल रही है और वे इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं.
वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई : वहीं, मिलन ढाबे पर हुई चार हत्याओं से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. फुटेज में पांच युवक हथियारों के साथ ढाबे पर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं. हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चार युवकों की जान चली गई. सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों के बाद एक युवती भी जाती हुई दिखाई दे रही है. इसके बाद मामले में युवती की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
10 टीमें दे रहीं दबिश : एसपी ने भरोसा दिलाया है कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस की 10 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. चार युवकों की सरेआम हत्या के इस मामले में अब सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हैं.
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