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रोहतक में मिलन ढाबा हत्याकांड का CCTV फुटेज आया सामने, युवती की भूमिका पर सवाल, SP ने बनाई 10 टीमें

रोहतक में मिलन ढाबा हत्याकांड का CCTV फुटेज आया सामने ( ETV Bharat )

रोहतक : दिल्ली आउटर बाईपास के पास स्थित मिलन ढाबे पर 26 नवंबर को हुई चार युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. मामले को लेकर एसपी गौरव राजपुरोहित ने कहा कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. इसके लिए पुलिस की 10 विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो अलग-अलग पहलुओं पर जांच करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.

हत्या के पीछे गैंगवार : एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्याकांड के पीछे गैंगवार की बात सामने आई है. पुलिस इस मामले में हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. वारदात में किसी लड़की की संलिप्तता को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच चल रही है और वे इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं.