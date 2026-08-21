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सामने आया लखनऊ डबल मर्डर और सुसाइड केस का CCTV VIDEO, गोली चलते ही कैसे भागे बैंक कर्मचारी...

लखनऊ डबल मर्डर और सुसाइड केस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: गोमती नगर क्षेत्र में ICICI बैंक में तैनात रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की हत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है. यह सीसीटीवी कैमरा ICICI बैंक में लगा है. इसमें दिख रहा है कि आरोपी मानस बाजपेई ने पहले दिव्या मिश्रा से बातचीत की फिर पिस्तौल की बट से वार किया और गोली मारकर हत्या कर दी. लखनऊ में एक घंटे के अंदर तीन लोगों की मौत के बाद सनसनी मच गई थी. जिले के सभी आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है. दिव्या मिश्रा की बहन फेमस युटुबर हैं. मानस बाजपेई ने अपने अंतिम मैसेज में भी प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति भरत यादव का नाम लिखा है. घटना का सीसीटीवी फुटेज. (Video Credit: ETV Bharat) मामले में जो हत्या का सीसीटीवी सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि एक ऑटो से मानस बैंक के बाहर पहुंचा. उसके बाद दिव्या को बुलाया. जब दिव्या बाहर आई तो उससे हाथापाई होने लगी. इसके बाद उसे गोली मारी. गोली की आवाज सुनकर बाहर बैंककर्मी दौड़े तो उसने उनकी तरफ पिस्टल लहरा दी. बैंककर्मी वापस भागे. इस दौरान दिव्या मिश्रा की हत्या करके उसी ऑटो में बैठकर चला गया.