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गुरुग्राम में सरेराह 11 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दी वारदात, CCTV फुटेज आया सामने

हरियाणा के गुरुग्राम में 11 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

CCTV footage of Rs 11 lakh robbery in Gurugram Haryana
गुरुग्राम में सरेराह 11 लाख रुपए की लूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 9:02 PM IST

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Updated : May 5, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर सरेराह लूट की वारदात ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. सेक्टर-10 इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक कार चालक को निशाना बनाते हुए उससे करीब 11 लाख रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गए. ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आ चुका है.

11 लाख रुपए लूट लिए : दरअसल ये घटना सोमवार देर रात की है. कार चालक जैसे ही सेक्टर-10 क्षेत्र में पहुंचा, पहले से पीछा कर रहे दो बाइक सवार बदमाशों ने उसे अचानक घेर लिया. बदमाशों ने बेहद तेजी और सुनियोजित तरीके से कार चालक के पास मौजूद रुपयों से भरा बैग छीना और कुछ ही सेकेंड में वहां से फरार हो गए. बदमाशों की हरकत इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग सहम गए.

गुरुग्राम में सरेराह 11 लाख रुपए की लूट (ETV Bharat)

आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें जारी : घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मामले की जानकारी मिलते ही सेक्टर-10 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस PRO संदीप की माने तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं ने एक बार फिर गुरुग्राम की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा.

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Last Updated : May 5, 2026 at 9:08 PM IST

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