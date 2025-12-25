सम्राट चौधरी की चेतावनी का भी नहीं दिख रहा असर, गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा बिहार
बिहार का मुजफ्फरपुर सुबह-सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा. अज्ञात अपराधियों ने एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की. घटना का CCTV सामने आया है.
Published : December 25, 2025 at 1:06 PM IST
मुजफ्फरपुर: एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी अपराध को जड़ से खत्म करने की कोशिश में लगे हैं. विजय सिन्हा जमीन विवाद को एक बीमारी करार देते हुए इसके जल्द से जल्द समाधान की बात कर रहे हैं, ताकि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके. वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इसी कड़ी में बड़ी वारदात जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहुआ पेट्रोल पंप के पास हुई है. बाइक सवार अज्ञात अपराधी की अंधाधुंध फायरिंग से इलाका दहल उठा.
मुजफ्फरपुर में फायरिंग से दहशत: गुरुवार सुबह उस वक्त इलाके में अफरातफरी मच गई, जब बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक घर के बाहर कई राउंड फायरिंग कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, हालांकि घटना में गृहस्वामी और उनके परिजन बाल-बाल बच गए.
CCTV में कैद हुई घटना: सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की गई. पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है. फायरिंग की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सामने आया है. फुटेज में बाइक सवार अपराधी एक के बाद एक नौ गोली चलाते नजर आ रहे हैं. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है.
जमीन विवाद में फायरिंग: पीड़ित की पहचान बावन बीघा निवासी सतीश कुमार ठाकुर के रूप में हुई है. बताया गया कि रोहुआ स्थित जमीन और मकान पर गुरुवार सुबह उनका बेटा मौजूद था. सतीश कुमार ठाकुर के पुत्र समीर ठाकुर का इस आवास पर नियमित रूप से सुबह-शाम आना-जाना रहता है.
"उक्त जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चला आ रहा है. इस मामले में पहले ही मुसहरी थाना में रंगदारी मांगने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसी भूमि विवाद और रंगदारी के दबाव में अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है."- सतीश कुमार ठाकुर,गृहस्वामी
इलाके में दहशत: घटना के बाद से रोहुआ पेट्रोल पंप और आसपास के इलाकों में भय का माहौल है. पुलिस ने जल्द ही मामले के खुलासे का भरोसा दिलाया है. ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि अज्ञात अपराधियों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले जांच कर रही है.
"सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान की जा रही है. प्रथम दृश्य मामला जमीन विवाद का लग रहा है. घटना को लेकर पीड़ित को थाने में आवेदन देने को कहा गया है. आगे की जांच की जा रही है."- राजेश सिंह प्रभाकर,ग्रामीण एसपी
भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम कितना प्रभावी?: हाल ही में उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि विवादों के त्वरित निपटारे को लेकर भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था. इसका उद्देश्य भूमि से जुड़े विवादों पर लगाम लगाना था, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जमीनी स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का कितना असर दिख रहा है.
