सम्राट चौधरी की चेतावनी का भी नहीं दिख रहा असर, गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा बिहार

मुजफ्फरपुर: एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी अपराध को जड़ से खत्म करने की कोशिश में लगे हैं. विजय सिन्हा जमीन विवाद को एक बीमारी करार देते हुए इसके जल्द से जल्द समाधान की बात कर रहे हैं, ताकि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके. वहीं दूसरी तरफ ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इसी कड़ी में बड़ी वारदात जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहुआ पेट्रोल पंप के पास हुई है. बाइक सवार अज्ञात अपराधी की अंधाधुंध फायरिंग से इलाका दहल उठा.

मुजफ्फरपुर में फायरिंग से दहशत: गुरुवार सुबह उस वक्त इलाके में अफरातफरी मच गई, जब बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक घर के बाहर कई राउंड फायरिंग कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, हालांकि घटना में गृहस्वामी और उनके परिजन बाल-बाल बच गए.

CCTV में कैद हुई घटना: सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की गई. पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है. फायरिंग की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज सामने आया है. फुटेज में बाइक सवार अपराधी एक के बाद एक नौ गोली चलाते नजर आ रहे हैं. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है.

जमीन विवाद में फायरिंग: पीड़ित की पहचान बावन बीघा निवासी सतीश कुमार ठाकुर के रूप में हुई है. बताया गया कि रोहुआ स्थित जमीन और मकान पर गुरुवार सुबह उनका बेटा मौजूद था. सतीश कुमार ठाकुर के पुत्र समीर ठाकुर का इस आवास पर नियमित रूप से सुबह-शाम आना-जाना रहता है.

"उक्त जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चला आ रहा है. इस मामले में पहले ही मुसहरी थाना में रंगदारी मांगने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उसी भूमि विवाद और रंगदारी के दबाव में अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है."- सतीश कुमार ठाकुर,गृहस्वामी