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सिलेंडर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, चंद मिनटों में चली गई चार जिंदगियां, बड़ा सवाल जिम्मेदार कौन

दुर्ग के कुम्हारी में सिलेंडर ब्लास्ट वाले मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. घर पर आग खंबे से गिरी चिंगारी से लगी थी.

CCTV Footage of cylinder blast
सिलेंडर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 3:30 PM IST

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दुर्ग : कुम्हारी में हुए आगजनी कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.जिसमें बिजली के खंबे में पहले शॉट सर्किट से चिंगारी निकली फिर कुछ सेकेंड बाद घर में रखे गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में घर पर मौजूद 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई.


कहां पर हुई घटना ?

कुम्हारी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 खदान पारा के एक घर के पास बिजली का खंबा है.इस खंबे से मंगलवार को चिंगारी निकली और घर के छत पर गिरी.देखते ही देखते छत के ऊपरी हिस्से में धुंआ निकलता दिखाई दिया.थोड़ी देर बाद धुएं ने आग की शक्ल ली और तेज लपटें छत के ऊपर से निकलने लगी.इस दौरान घर के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था. जब लोगों ने घर से आग की लपटें उठती देखी तो बुझाने की कोशिश शुरु की. लेकिन इस दौरान एक तेज धमाका हुआ,जो घर पर रखे सिलेंडर का था.सिलेंडर में धमाका होने के बाद पूरा घर तेज आग की लपटों से घिर गया.

सिलेंडर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हादसे में चार लोगों की हुई मौत

इस दिल दहला देने वाले हादसे में घर पर मौजूद चार लोगों की मौत हो गई.इसमें अनिल वैष्णव,लक्ष्मी वैष्णव,चांदनी वैष्णव और डेढ़ साल की बच्ची गोपिका वैष्णव भी शामिल है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया.

स्वास्थ्य मंत्री ने मुआवजे की घोषणा की

वहीं 4 लोगो की मौत की जानकारी लगने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल,शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव,दुर्ग सांसद विजय बघेल,विधायक,कलेक्टर और एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. स्वास्थ्य मंत्री ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मृतक परिवार को प्रत्येक सदस्य को 9 -9 लाख देने की घोषणा की.

पूर्व सीएम ने अफसरों के खिलाफ FIR की मांग उठाई

वहीं घटना की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मृतक के परिजनों से मुलाकात कर कहा कि मुख्यमंत्री के विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 4 लोगों की जिन्दा जलकर मौत हो गई. अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और मृतक के परिवार को 50- 50 लाख देने की मांग की.


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सिलेंडर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज
CCTV FOOTAGE OF CYLINDER BLAST

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