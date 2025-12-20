ETV Bharat / state

नमो भारत में अश्लीलता; छात्र-छात्रा ने ट्रेन में की घिनौनी हरकत, कंट्रोल रूम कर्मचारी ने CCTV फुटेज किया वायरल

NCRTC ने घटना को बेहद शर्मनाक बताया है. साथ ही नमो भारत ट्रेन की मॉनिटरिंग में और सतर्कता बरतने की बात कही है.

मेरठ मोदीनगर के बीच नमो भारत ट्रेन की बोगी में अश्लीलता. (Photo Credit; NCRTC)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
मेरठ: यूपी के मेरठ से दिल्ली के बीच चलने वाली सेमी हाईस्पीड नमो भारत ट्रेन में छात्र-छात्रा अश्लील हरकत करते हुए गाड़ी में लगे CCTV कैमरे में कैद हुए हैं. इसके बाद अश्लील हरकत का वीडियो कंट्रोल रूम से वायरल कर दिया गया. घटना को लेकर NCRTC के अधिकारी भी स्तब्ध हैं.

हैरानी की बात तो ये है कि जो अश्लीलता का वीडियो सामने आया है, उसमें आसपास की चेयर पर कई यात्री भी कुछ दूरी पर बैठे हैं. उसके बावजूद ऐसी हरकत किसी को भी हैरान करने वाली है.

ईटीवी भारत को नमो भारत के CPRO पुनीत वत्स ने बताया कि घटना बेहद ही शर्मसार करने वाली है. कंट्रोल रूम से इस घटना का वीडियो बनाने वाला कर्मचारी हटा दिया गया है. नमो भारत ट्रेन की व्यवस्था कॉन्ट्रेक्टर के हाथ में है. नमो भारत में रेगुलर मॉनिटरिंग रहती है. लेकिन, जो हरकत सामने आई है, ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इसको लेकर सतर्कता बरती जाएगी. यात्रियों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वे भी अपनी यात्रा के दौरान खुद भी नियम कायदे मानें.

NCRTC यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयास करता है. उसके बावजूद यात्रियों से यही अपेक्षा की जाती है कि उन्हें भी यात्रा के दौरान ऐसी कोई हरकत या गतिविधि नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें अपमानित होना पड़े.

CPRO पुनीत वत्स ने बताया कि जो वीडियो वायरल हुआ है वह कुछ समय पुराना है. जो अश्लील हरकत की गई है वह मेरठ और मोदीनगर स्टेशन के बीच में हुई है. पब्लिक प्लेस पर इस तरह की हरकत ठीक नहीं है. इससे ऐसे लोग न सिर्फ अपने लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं. बल्कि इसका खामियाजा औरों को भी भुगतना पड़ सकता है.

