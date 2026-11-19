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ज्वेलरी दुकानों में सेंधमारी करने वाला गिरोह कैद हुआ सीसीटीवी में, पलामू के पांडु में सेंधमारी के बाद हुआ हंगामा

पलामू के पांडु में सेंधमारी के बाद हुआ हंगामा ( Etv Bharat )

पलामूः जिला पलामू के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी करने करने वाले एक गिरोह का फुटेज सीसीटीवी में कैद हुआ है. दरअसल पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी की घटना हुई है. इस दौरान ज्वेलरी दुकान से चांदी के जेवरात गायब हुए हैं. इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है.

मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगाः पुलिस