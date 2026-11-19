ज्वेलरी दुकानों में सेंधमारी करने वाला गिरोह कैद हुआ सीसीटीवी में, पलामू के पांडु में सेंधमारी के बाद हुआ हंगामा
पलामू के एक दुकान में सेंधमारी के दौरान चांदी के आभूषण चोरी हो गए जिसका CCTV फुटेज सामने आया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 19, 2026 at 9:00 PM IST
पलामूः जिला पलामू के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी करने करने वाले एक गिरोह का फुटेज सीसीटीवी में कैद हुआ है. दरअसल पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी की घटना हुई है. इस दौरान ज्वेलरी दुकान से चांदी के जेवरात गायब हुए हैं. इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है.
मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगाः पुलिस
सभी अपराधी सिर से लेकर पांव तक खुद को ढके हुए थे. सेंधमारी की घटना के बाद गुरुवार को पलामू के पांडु के इलाके में हंगामा भी हुआ था. दुकानदारों ने आक्रोशित होकर काफी देर तक पांडु के मेन रोड को जाम कर दिया था. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की बहस भी हुई थी. पुलिस अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद लोगों ने रोड जाम को हटाया गया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने यह आश्वासन भी दिया कि मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.
सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी
पांडू बाजार में 2023, 2025 और 2026 में सेंधमारी की घटनाएं हुई हैं. पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है. पांडु के थाना प्रभारी बिगेश कुमार राय ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और उन लोगों को तलाश रही है जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं.
अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है. दरअसल जिस दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया है उसमें सिर्फ चांदी के जेवरात ही बाहर रखे हुए थे. लॉकर के अंदर सोने के जो रात रखे हुए थे वह सुरक्षित बच गए है.
ये भी पढ़ें:
धनबाद में ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी, 3 लाख के जेवरात लेकर चोर फरार
पंडरा बाजार समिति की चार दुकानों में चोरी, दीवार काट कर नगदी समेत लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर
धनबाद में ज्वेलरी दुकान पर हमला, तोड़फोड़ और मारपीट से फैली सनसनी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस