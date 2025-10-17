हिमाचल के पंचायत घरों में लगेंगे CCTV, पहली बार लोगों को मिलेगी ये भी सुविधा
कसुम्पटी विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नए पंचायत घर का लोकार्पण किया.
Published : October 17, 2025 at 8:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में अब पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है. प्रदेश के पंचायत घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे वहां होने वाली बैठकों और सरकारी कामकाज पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी. इसके साथ ही लोगों को पंचायत घरों में नई सुविधाएं भी मिलने जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को जरूरी सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ये बात पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कही.
दरअसल, कसुम्पटी विधानसभा के दौरे पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह मांजू डाबरी और कोहलू जुब्बड़ (तारापुर) में नए पंचायत घर का लोकार्पण किया. कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जनता को संबोधित किया. अनिरुद्ध सिंह ने कहा ये पंचायत घर 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है. दो मंजिला नए पंचायत घर में पुस्तकालय, बैठक हॉल, सम्मेलन हॉल, प्रधान कक्ष, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, मनरेगा सहायक, रसोई घर और शौचालय की व्यवस्था है. इसके साथ ही उन्होंने गुम्मा-कंडा सड़क का शिलान्यास भी किया.
इन समारोह के लिए होगा पंचायत हॉल और परिसर प्रयोग
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "प्रदेश भर में नए पंचायत घर बन रहे हैं. वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे है. ताकि पंचायत घरों की सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा सके. पंचायत घर में बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है. ऐसे में सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा सकती है".
मंत्री ने कहा कि पंचायत घर जनता के होते है. पंचायतों के नए हॉल और परिसर का इस्तेमाल स्थानीय जनता शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों के लिए कर सकते हैं, लेकिन पंचायतें इसके लिए शुल्क निर्धारित करें. ताकि पंचायत को आय भी हो सके. मंत्री ने नए पंचायत घर के लिए डेढ़ लाख रुपए फर्नीचर खरीद के लिए देने की घोषणा की. कंडा क्यालू सड़क के लिए तुरंत मशीनरी तैनाती होगी. कुई में स्थानीय लोगों ने टैंक की मांग की है, जिसके लिए जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए है कि पंचायत जैसे ही भूमि चयनित करके देती है तो टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए.
उन्होंने श्मशान घाट तक रास्ते के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की. उन्होंने खंड विकास अधिकारी कार्यालय को निर्देश दिए कि नए पंचायत घर के साथ लगती भूमि पर मैदान बनाया जाए. ताकि स्थानीय जनता को इसका लाभ मिल सके. इस पंचायत के पिछले ढाई सालों में विकास कार्यों के लिए 52 लाख से अधिक रुपए विभिन्न मदों में जारी किए जा चुके है. बल्देया-मानड़ सड़क के लिए ₹17.14 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है.
कोहलू जुब्बड़ में नए पंचायत घर का लोकार्पण
अनिरुद्ध सिंह ने रामनगरी से कटली मार्ग का शिलान्यास और कोहलू जुब्बड़ के नए पंचायत घर का लोकार्पण भी किया. उन्होंने कहा कि कोहलू जुब्बड़ का पंचायत घर पहले ढली पंचायत में चल रहा था और अब नया भवन बन गया है. उन्होंने BDO को दिवाली के बाद नए भवन में कोहलू जुब्बड़ पंचायत चलाने के निर्देश दिए. प्रदेश भर में 150 के करीब नए पंचायत घर बन रहे है. हर पंचायत घर पर 1 करोड़ 14 लाख रुपये खर्च किए जा रहे है. यहां पर पटवार सर्कल स्थानांतरित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, उन्होंने टिककरी से क्यार कोटी रास्ते के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की.
