हिमाचल के पंचायत घरों में लगेंगे CCTV, पहली बार लोगों को मिलेगी ये भी सुविधा

शिमला: हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में अब पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है. प्रदेश के पंचायत घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे वहां होने वाली बैठकों और सरकारी कामकाज पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी. इसके साथ ही लोगों को पंचायत घरों में नई सुविधाएं भी मिलने जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को जरूरी सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ये बात पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कही.

दरअसल, कसुम्पटी विधानसभा के दौरे पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह मांजू डाबरी और कोहलू जुब्बड़ (तारापुर) में नए पंचायत घर का लोकार्पण किया. कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जनता को संबोधित किया. अनिरुद्ध सिंह ने कहा ये पंचायत घर 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है. दो मंजिला नए पंचायत घर में पुस्तकालय, बैठक हॉल, सम्मेलन हॉल, प्रधान कक्ष, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, मनरेगा सहायक, रसोई घर और शौचालय की व्यवस्था है. इसके साथ ही उन्होंने गुम्मा-कंडा सड़क का शिलान्यास भी किया.

इन समारोह के लिए होगा पंचायत हॉल और परिसर प्रयोग

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "प्रदेश भर में नए पंचायत घर बन रहे हैं. वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे है. ताकि पंचायत घरों की सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा सके. पंचायत घर में बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है. ऐसे में सीसीटीवी के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा सकती है".

मंत्री ने कहा कि पंचायत घर जनता के होते है. पंचायतों के नए हॉल और परिसर का इस्तेमाल स्थानीय जनता शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों के लिए कर सकते हैं, लेकिन पंचायतें इसके लिए शुल्क निर्धारित करें. ताकि पंचायत को आय भी हो सके. मंत्री ने नए पंचायत घर के लिए डेढ़ लाख रुपए फर्नीचर खरीद के लिए देने की घोषणा की. कंडा क्यालू सड़क के लिए तुरंत मशीनरी तैनाती होगी. कुई में स्थानीय लोगों ने टैंक की मांग की है, जिसके लिए जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए है कि पंचायत जैसे ही भूमि चयनित करके देती है तो टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए.