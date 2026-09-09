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बिहार के स्कूलों की बढ़ेगी सुरक्षा, रात में तैनात होंगे गार्ड.. लगाए जाएंगे CCTV कैमरे

बिहार के स्कूलों में अब रात्रि प्रहरी और CCTV, मॉडल स्कूलों से होगी शुरुआत, बच्चों के आधार कार्ड पर शिक्षा मंत्री गंभीर. रिपोर्ट कृषनंदन

CCTV Cameras Installed In Bihar Schools
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 8:55 AM IST

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पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी है. स्कूलों में रात्रि प्रहरी तैनात किए जाएंगे और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे. इसकी शुरुआत सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में विकसित किए जा रहे मॉडल स्कूलों से होगी. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में स्कूलों की सुरक्षा और आधारभूत संरचना समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की.

बिहार के स्कूलों की बढ़ेगी सुरक्षा
विकास भवन स्थित मदन मोहन सभागार में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार के दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों की ओर से स्कूलों से जुड़े जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी तत्काल शिक्षा विभाग को भेजें, ताकि उन पर समय रहते कार्रवाई की जा सके.

CCTV Cameras Installed In Bihar Schools
बिहार के स्कूलों में अब रात्रि प्रहरी और CCTV (ETV Bharat)

स्कूलों में तैनात होंगे रात्रि प्रहरी
शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों की सुरक्षा के लिए रात्रि प्रहरियों की व्यवस्था की जाएगी. पहले चरण में मॉडल स्कूलों से इसकी शुरुआत होगी. इसके साथ ही स्कूलों में उच्च स्तर की सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड तैनात करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है. इसका उद्देश्य स्कूल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना और रात के समय स्कूलों की निगरानी सुनिश्चित करना है.

बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनने पर जताई नाराजगी
बैठक में स्कूली बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनने का मामला भी सामने आया. इस पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराने का निर्देश दिया. उन्होंने बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आधार से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निपटारे पर जोर दिया.

बक्सर में गुरुकुलम विद्यापीठ के लिए मिली 5 एकड़ जमीन
बैठक में बक्सर में गुरुकुलम विद्यापीठ के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन उपलब्ध होने की जानकारी दी गई. भवन निर्माण शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी और अभियंता बेंगलुरु स्थित सत्य साई आश्रम और आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुकुल का जायजा लेंगे. वहां की व्यवस्थाओं और शैक्षणिक वातावरण का अध्ययन करने के बाद निर्माण से संबंधित आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.

bihar government schools
सरकारी स्कूल (ETV Bharat)

700 मॉडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण
बैठक में 18 सितंबर को ज्ञान भवन में आयोजित होने वाले 700 मॉडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. इस कार्यक्रम में 'शिक्षक समाधान पोर्टल' और 'मेरा विद्यालय-मेरा स्वाभिमान पोर्टल' लॉन्च किया जाएगा. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे.

गूगल के साथ भी शिक्षा में तकनीक पर होगी चर्चा
बैठक में '25 करोड़ सपने, सेवा एवं संकल्प' प्रतियोगिता, आर्ट ऑफ लिविंग और एससीईआरटी के बीच प्रस्तावित एमओयू, शिक्षकों के गूगल रजिस्ट्रेशन और गूगल प्रतिनिधियों के साथ 9 सितंबर को प्रस्तावित बैठक की तैयारियों पर चर्चा हुई. इसके अलावा संस्कृत और मदरसा शिक्षकों के अगस्त तक के वेतन भुगतान की जानकारी भी बैठक में दी गई.

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गयाजी जिले में स्कूल (ETV Bharat)

वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर वित्त विभाग से होगी बात
वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं पर भी बैठक में चर्चा हुई. बताया गया कि वित्त विभाग से बातचीत के बाद इस मामले में निर्णय लिया जाएगा. इसके साथ ही सातवें वेतनमान, नियोजित शिक्षकों की नियमावली में बदलाव और शिक्षा क्षेत्र में सीएसआर के माध्यम से सहयोग लेने के प्रस्ताव पर भी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया.

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