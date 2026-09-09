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बिहार के स्कूलों की बढ़ेगी सुरक्षा, रात में तैनात होंगे गार्ड.. लगाए जाएंगे CCTV कैमरे

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )