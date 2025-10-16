ETV Bharat / state

दिल्ली में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग सार्वजनिक करने की मांग खारिज

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि दिल्ली में लगे सभी सीटीटीवी कैमरों का लाइव या रिकॉर्डेट फुटेज आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
October 16, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग सार्वजनिक करने की मांग खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर चीज को सार्वजनिक करना जरुरी नहीं है और इस तरह की मांग से ऐसा लगेगा मानो जनता खुद पुलिस का काम करना चाहती हो.

रिकार्डिंग सार्वजनिक करने की मांग खारिज: कोर्ट ने कहा कि कि भागीदारी लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि कल जनता युद्ध में शामिल हो जाए. कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करना निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम आम जनता को नहीं दिया जा सकता है. याचिका एनजीओ सेव इंडिया फाउंडेशन ने दायर किया था.

इस तरह की याचिकाएं स्वीकार नहीं: याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि दिल्ली में लगे सभी सीटीटीवी कैमरों का लाइव या रिकॉर्डेट फुटेज आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अपराधों पर निगरानी रखी जा सके. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं स्वीकार नहीं की जा सकती हैं क्योंकि इससे प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है. ये फैसला सीधे जनता की सुरक्षा और प्रशासनि ढांचे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

सुनवाई के दौरान इस याचिका का केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि संविधान के तहत पुलिस का काम राज्य की सूची में आता है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस का अधिकार आम नागरिक को दे दिया जाए.

