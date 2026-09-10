ETV Bharat / state

CCTV की तीसरी आंख के पहरे में होंगे एग्जाम, शिक्षा बोर्ड ने जारी किए सख्त सुरक्षा निर्देश

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 16 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) की परीक्षाओं को लेकर कमर कस ली है. परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल-विहीन बनाने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं. इस बार परीक्षा केंद्रों की हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए सीधी नजर रखी जाएगी. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा की गोपनीयता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा.

कैमरों से होगी पूरी कवरेज

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी परीक्षा केंद्रों के हॉल, कमरों के साथ-साथ प्रवेश और निकास द्वारों पर चालू हालत में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए. कैमरों की कवरेज इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि पूरे परिसर की निगरानी हो सके. जहां तक संभव हो, वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके अलावा लाइव मॉनिटरिंग को निर्बाध बनाने के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवश्यकतानुसार स्टैटिक आईपी (Static IP) की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि गोपनीय परीक्षा सामग्री और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष मानक तय किए गए हैं. यह सामग्री केवल सीसीटीवी की निगरानी वाले विशेष कमरों में रखी जाएगी. इन कमरों में डबल लॉक वाली स्टील या लोहे की अलमारी का ही इस्तेमाल होगा और वहां केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी.