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CCTV की तीसरी आंख के पहरे में होंगे एग्जाम, शिक्षा बोर्ड ने जारी किए सख्त सुरक्षा निर्देश

हिमाचल प्रदेश में 16 सितंबर से शुरू हो रही राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) की परीक्षाएं, एक्शन मोड में शिक्षा बोर्ड.

Himachal Pradesh Board of School Education
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 8:03 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 16 सितंबर, 2026 से शुरू होने वाली राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) की परीक्षाओं को लेकर कमर कस ली है. परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल-विहीन बनाने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं. इस बार परीक्षा केंद्रों की हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए सीधी नजर रखी जाएगी. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा की गोपनीयता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा.

कैमरों से होगी पूरी कवरेज

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी परीक्षा केंद्रों के हॉल, कमरों के साथ-साथ प्रवेश और निकास द्वारों पर चालू हालत में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए. कैमरों की कवरेज इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि पूरे परिसर की निगरानी हो सके. जहां तक संभव हो, वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके अलावा लाइव मॉनिटरिंग को निर्बाध बनाने के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवश्यकतानुसार स्टैटिक आईपी (Static IP) की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि गोपनीय परीक्षा सामग्री और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष मानक तय किए गए हैं. यह सामग्री केवल सीसीटीवी की निगरानी वाले विशेष कमरों में रखी जाएगी. इन कमरों में डबल लॉक वाली स्टील या लोहे की अलमारी का ही इस्तेमाल होगा और वहां केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी.

6 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी फुटेज

निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों को पूरी परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज कम से कम छह महीने तक अपने पास सुरक्षित रखनी होगी. इसके लिए स्कूलों को पर्याप्त स्टोरेज का इंतजाम पहले ही करना होगा. किसी भी तकनीकी या नेटवर्क खराबी की स्थिति में बिना किसी देरी के बोर्ड को सूचित कर उसका तुरंत समाधान करना होगा. परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत 'एग्जाम मित्रा ऐप' (Exam Mitra App) के जरिए बोर्ड को भेजनी होंगी.

बोर्ड अध्यक्ष की सख्त चेतावनी

डॉ. राजेश शर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर बंद करना, फुटेज को डिलीट करना या उससे छेड़छाड़ करना गंभीर अनियमितता मानी जाएगी. परीक्षा की पूरी मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग और व्यवस्थाओं को सुचारू रखने की संयुक्त जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक और नामित IT इनविजिलेटर (IT Invigilator) की होगी. अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई भी नियम टूटता है, तो इनकी जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बोर्ड ने सभी केंद्रों को परीक्षा से पहले अपनी व्यवस्थाओं का फाइनल ट्रायल करने के निर्देश दिए हैं.

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