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सीसीटीवी कैमरा लगाने के नियम और जानकारी, वर्तमान में क्यों जरूरी हो गया है सीसीटीवी कैमरा? जानिए ट्रैफिक DCP से

सीसीटीवी कैमरा लगाते समय किन बातों का रखें ध्यान, ट्रैफिक DCP डॉक्टर अर्चना झा ने दी पूरी जानकारी

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सीसीटीवी कैमरा लगाने के नियम और जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 8:12 PM IST

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रायपुर: आज के डिजिटल और आधुनिक युग में सीसीटीवी कैमरा आखिर क्यों जरूरी हो गया है? सीसीटीवी कैमरा लगाने का क्या नियम है? सीसीटीवी कैमरा लगाने के कौन से फायदे हैं? साथ ही सीसीटीवी कैमरा अगर लगाते हैं तो वो किस तरह का हो ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानते हैं ट्रैफिक DCP डॉक्टर अर्चना झा से-

CCTV से जुड़े नियम

ट्रैफिक DCP डॉक्टर अर्चना झा बताती हैं कि आजकल सीसीटीवी कैमरा हमारे जीवन के अहम हिस्सा बन गए हैं. विभिन्न क्षेत्रों में इनकी मदद से हम अपराधों की जांच कर सकते हैं. जो बहुत जरूरी बन गए हैं. बात नियमों की करें तो इसमें कोई ज्यादा नियम नहीं है. लेकिन खासतौर पर स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ऐसा किया जाता है. जिससे बच्चे सुरक्षित रह सके.

सीसीटीवी कैमरा लगाते समय किन बातों का रखें ध्यान, ट्रैफिक DCP डॉक्टर अर्चना झा ने दी पूरी जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे उन्होंने कहा कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यक है. जिससे लोग अपनी सुरक्षा महसूस कर सकें. जैसे पेट्रोल पंप, होटल, लॉज या अन्य कमर्शियल स्थान. इसके साथ ही कई दुकानदार भी अपनी दुकान और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं.

रायपुर में ITMS के तहत 500 कैमरे

अर्चना झा ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी भी है. ताकि सुरक्षित तरीके से लोगों का आवागमन हो. रायपुर में ITMS के तहत भी 500 कैमरा लगाए गए हैं. जिससे कि अब हम ट्रैफिक के चालान भी E चालान ITMS के माध्यम से कर रहे हैं. जिसमें नंबर डिटेक्टिंग कैमरा भी लगे हुए हैं. उसके माध्यम से हम ट्रैफिक को भी रेगुलेट करते हैं. इसके साथ ही किसी तरह की घटना दुर्घटना होने पर भी उसको ट्रेस करने में बहुत आसानी होती है. सीसीटीवी कैमरा अपराध नियंत्रण के साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी बहुत जरूरी है.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक त्रिनयन एप भी विकसित किया है. जिसमें शासकीय और निजी सीसीटीवी कैमरे कनेक्ट हैं. ताकि हमको पता हो कि किसी क्षेत्र में कितने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं जिससे हमें किसी घटना की जानकारी जल्दी मिल सकती है.- ट्रैफिक DCP डॉक्टर अर्चना झा

अब जानिए कैसी होनी चाहिए क्वालिटी

ट्रैफिक DCP ने बताया कि कई बार हम अपनी दुकानों, घरों या कमर्शियल प्लेस में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं. लेकिन अक्सर हम ध्यान नहीं देते कि इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए. जैसे फोकस, नाइट विजन, वॉइस रिकॉर्डिंग आदि. इसमें विशेष ध्यान देना आवश्यक है. जैसे किसी गेट के सामने कोई व्यक्ति या गुनहगार आया है तो उसको ट्रेस करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि किस व्हीकल से आया है किस रास्ते से आया है. किस दिशा से आया है. वह जानना भी जरूरी है. इसलिए एंट्री गेट पर कभी भी सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो उसमें रोड जरूर फोकस होना चाहिए.

इसके साथ ही वॉइस रिकॉर्डिंग सुविधा हो तो और बेहतर. वहीं जो सीसीटीवी कैमरा हम लगा रहे हैं वह नाइट विजन कैमरा जरूर होना चाहिए. ताकि रात में भी वह डिटेक्ट कर सके. सामान्य तौर पर जो अपराध होते हैं रात के अंधेरे में या लाइट बंद होने के बाद होते हैं. उसमें भी नाइट विजन कैमरा काफी हेल्पफुल होता है.

DVR चोरी होने पर क्या करें?

सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद डीवीआर भी जरूर होता है. लेकिन अगर कोई अपराधी कैमरा तोड़ दे या डीवीआर ले जाए तो जांच संभव नहीं रहती. इसलिए क्लाउड बेस मेमोरी का उपयोग अच्छा रहता है. इसके साथ ही मोबाइल में भी इसको कनेक्ट करके रखना चाहिए.

यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए है बल्कि अब तो यह बहुत बड़ा नए कानून के तहत कोर्ट के लिए भी एविडेंस बन गया है. डिजिटल साक्ष्य को भी महत्व दिया गया है. सीसीटीवी कैमरा के फुटेज जो हैं प्राथमिक तौर पर कोर्ट में मान्य है. इसलिए जो भी हम सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं. उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए.

मेनटेन भी करें

अक्सर हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते. इसलिए हर 15 दिनों में इसकी जांच करना आवश्यक है. इसके साथ ही इसकी बिजली भी बंद नहीं करनी चाहिए. इसलिए सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चालू रखना आवश्यक है.

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