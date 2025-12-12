ETV Bharat / state

इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी अब होगा साफ, CCSU में तैयार किया गया फॉर्मूला, जानिए कैसे होता है सूर्य की किरणों से रिएक्शन

प्रो. डॉक्टर संजीव शर्मा और उनके रिसर्च स्कॉलर्स ने तैयार किया फॉर्मूला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : इंडस्ट्रीज से निकलने वाले दूषित जल को भी अब साफ किया जा सकता है. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) के भौतिक विज्ञान विभाग के रिसर्च स्कॉलर्स ने एक विशेष तरह का उत्प्रेरक (catalyst) डेवलप किया है. भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर संजीव शर्मा और उनके कई रिसर्च स्कॉलर ने विशेष उत्प्रेरक से औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित पानी को शुद्ध करने का तोड़ निकाल लिया है. प्रो. डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया, कई सालों से कुछ विशेष तरह के उत्प्रेरक विकसित करने के लिए रिसर्च हो रही थी. दो साल की रिसर्च के बाद टाइटेनियम डाई ऑक्साइड को क्रियाशील करके दूषित पानी के साफ पानी में बदला जा सकता है. खासतौर पर पेंट, सीमेंट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से निकलने वाली मिक्स डाई जो कि ड्रेनेज में चली जाती है. ड्रेनेज में जाने की वजह से और भी खतरनाक केमिकल डेवलप हो जाते हैं. टाइटेनियम डाइऑक्साइड UV लाइट को करता है रिफ्लेक्ट : डॉ. संजीव शर्मा ने बताया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक ऐसा मेटेरियल है जो UV लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इसे सनक्रीम में भी इस्तेमाल करते हैं. पेंट इंडस्ट्री में व्हाइट पिगमेंट में भी ये इस्तेमाल होता है. इनके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बहुत सारी मेडिसिन में बतौर फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. ये नॉन-टॉक्सिक (गैर-विषाक्त) मटेरियल है. इसको तीन अलग-अलग मटेरियल जैसे इथियम में इस्तेमाल किया. नॉवेल मटेरियल का इस्तेमाल एक्टिवेट करने के लिए उपयोग में लिए, वहीं नॉवेल मेटल को गोल्ड और सिल्वर से एक्टिवेट कर रहे हैं. सूर्य की रोशनी से हो रहा बदलाव : जो उत्प्रेरक विकसित करके फ्रेम किया गया है उसकी मदद से अलग-अलग इंडस्ट्री से निकलने वाली मिक्स डाई (डिस्चार्ज वाटर) को खास उत्प्रेरक (catalyst) की मदद से दूषित पानी साफ हो जाता है. एक घंटे में दूषित पानी को सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद खास उत्प्रेरक पानी को दोबारा से इस्तेमाल करने के योग्य बनाता है.