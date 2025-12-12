इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी अब होगा साफ, CCSU में तैयार किया गया फॉर्मूला, जानिए कैसे होता है सूर्य की किरणों से रिएक्शन
CCSU के रिसर्च स्कॉलर्स ने दूषित पानी को साफ पानी में बदलने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है. रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ है.
December 12, 2025
Updated : December 12, 2025 at 4:11 PM IST
मेरठ : इंडस्ट्रीज से निकलने वाले दूषित जल को भी अब साफ किया जा सकता है. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) के भौतिक विज्ञान विभाग के रिसर्च स्कॉलर्स ने एक विशेष तरह का उत्प्रेरक (catalyst) डेवलप किया है. भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर संजीव शर्मा और उनके कई रिसर्च स्कॉलर ने विशेष उत्प्रेरक से औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित पानी को शुद्ध करने का तोड़ निकाल लिया है.
प्रो. डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया, कई सालों से कुछ विशेष तरह के उत्प्रेरक विकसित करने के लिए रिसर्च हो रही थी. दो साल की रिसर्च के बाद टाइटेनियम डाई ऑक्साइड को क्रियाशील करके दूषित पानी के साफ पानी में बदला जा सकता है. खासतौर पर पेंट, सीमेंट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से निकलने वाली मिक्स डाई जो कि ड्रेनेज में चली जाती है. ड्रेनेज में जाने की वजह से और भी खतरनाक केमिकल डेवलप हो जाते हैं.
टाइटेनियम डाइऑक्साइड UV लाइट को करता है रिफ्लेक्ट : डॉ. संजीव शर्मा ने बताया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक ऐसा मेटेरियल है जो UV लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इसे सनक्रीम में भी इस्तेमाल करते हैं. पेंट इंडस्ट्री में व्हाइट पिगमेंट में भी ये इस्तेमाल होता है. इनके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बहुत सारी मेडिसिन में बतौर फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है.
ये नॉन-टॉक्सिक (गैर-विषाक्त) मटेरियल है. इसको तीन अलग-अलग मटेरियल जैसे इथियम में इस्तेमाल किया. नॉवेल मटेरियल का इस्तेमाल एक्टिवेट करने के लिए उपयोग में लिए, वहीं नॉवेल मेटल को गोल्ड और सिल्वर से एक्टिवेट कर रहे हैं.
सूर्य की रोशनी से हो रहा बदलाव : जो उत्प्रेरक विकसित करके फ्रेम किया गया है उसकी मदद से अलग-अलग इंडस्ट्री से निकलने वाली मिक्स डाई (डिस्चार्ज वाटर) को खास उत्प्रेरक (catalyst) की मदद से दूषित पानी साफ हो जाता है. एक घंटे में दूषित पानी को सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद खास उत्प्रेरक पानी को दोबारा से इस्तेमाल करने के योग्य बनाता है.
ऐसे होता है केमिकल का रिएक्शन : प्रो. संजीव शर्मा ने बताया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO2) में चांदी (Ag) के कण मिलाकर TiO2 फोटोकैटलिस्ट तैयार किया है, परीक्षणों में यह पाया गया कि नया पदार्थ सूरज की रोशनी में पानी से अलग-अलग रंगों-जैसे रोडामाइन बी, मिथाइल ऑरेंज और मिथिलीन ब्लू को 93% से भी अधिक हटा देता है. TiO2 Ag इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि इसमें Ag+ (आयनिक चांदी) और Ag° (धात्विक चांदी) दोनों मौजूद होते हैं. इससे फोटोकैटलिस्ट बहुत शक्तिशाली बना जाता है.
जर्नल में हुआ पब्लिश : प्रो. संजीव शर्मा ने बताया, हालांकी अभी इस पानी में क्या खतरनाक अणु (Danger Molecules ) बचे हैं, उसे चेक नहीं किया है. इसे सीधे तौर पर हाईड्रो थर्मल से बनाते हैं, यानी जिस प्रकार प्रेशर कूकर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं. दो साल से इस विषय पर रिसर्च टीम काम कर रही थी, जो कि हाल ही में शोध पत्रिका Materials Today Physics में पब्लिश हुआ है.
अभी चल रही है रिसर्च : प्रोफेसर ने बताया, इसको कमर्शियल स्केल पर चेक करेंगे कि बड़े स्तर पर इंडस्ट्रीयल स्केल पर इसे किस प्रकार बना सकते हैं और इसमें खर्च कितना आएगा. इसे लैब से लैंड पर ले जाना है. इसको लेकर उसी दिशा में काम कर रहे हैं. इसी को लेकर दो पेटेंट भी ग्रांट हुए हैं. शोध छात्र दीपक कुमार ने बताया, तमाम इंडस्ट्री से जो दूषित डाई या जहरीले पदार्थ नहरों-नदियों, नालों में जाते हैं वे काफी खतरनाक हो सकते हैं. उनमें अलग-अलग तरह के घातक केमिकल होते हैं, उन्हें कैसे कम किया जाए, उनसे होने वाले नुकसान को कैसे रोका जाए, इस विषय पर काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं. जिससे प्रदूषण से पर्यावरण को बचाया जा सके.
