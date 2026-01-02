ETV Bharat / state

अब फूड और ड्रिंक में मिलावट की आसानी से होगी पहचान; पलक झपकते ही हैवी मेटल लेड-पेस्टिसाइड पकड़ लेगा कैमो सेंसर

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर प्रीति ने कैमो सेंसर किया ईजाद, आइये जानते कि कैसे करेगा काम?

Etv Bharat
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की शोध छात्रा ने बनाया खास सेंसर. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 3:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठः चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की शोध छात्रा प्रीति चौधरी ने एक खास तरह का प्रोटोटाइप "कैमो सेंसर" (chemo sensor) विकसित किया है. इसकी मदद से लेड जैसी घातक मेटल्स की मिलावट को पकड़ा जा सकेगा. यह सेंसर पेय पदार्थों में अगर हानिकारक तत्व हैं तो उनको आसानी से पकड़ लेगा और संकेत देगा कि उपयोगी है कि नहीं.

रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल में मिली जगहः भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि शोध छात्रा प्रीति चौधरी इस प्रोजेक्ट पर तीन साल से कार्य कर रही थीं. इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल में भी जगह मिल गई है. भारत सरकार की तरफ से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित महिला वैज्ञानिक योजना–A (WOS-A) के अंतर्गत फेलोशिप भी प्रीति को मिली थी. इसके बाद प्रीति ने ये सफलता पाई है.

शोध छात्रा प्रीति और प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा ने दी जानकारी. (ETV Bharat)
3 साल में पूरा किया रिसर्चः प्रोफेसर ने बताया कि प्रीति ने खतनाक हैवी मेटल लेड को पहचनाने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है. लैब में इस प्रक्रिया को पूरी सफलता मिल गई है. अब इसे लैब से लैंड पर ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं. प्रीति ने जिस फेलोशिप के अंतर्गत ये काम किया है, वह बेहद ही सम्मानजनक स्कॉलरशिप है, जो कि सिर्फ महिला केंडिडेट को ही पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती है. प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि प्रीति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश की पहली एकमात्र ऐसी स्टूडेंट हैं, जिन्हें ये महत्वपूर्ण फेलोशिप मिली है. तीन साल के लिए मिली फेलोशिप के दौरान ही प्रीति ने अपना कार्य भी पूरा किया. उम्मीद है कि शीघ्र ही कुछ समय में इसे आईडी बेस्ड विकसित कर लेंगे.

हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड करेगा पहचानः संजीव शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार से शुगर की जांच एक बूंद से भी कम ब्लड सैंम्पल लेकर की जाती है. ठीक उसी तरह उससे भी कम सैंपल लेकर ये किसी भी खाद्य पदार्थ में लैड का पता लगा लेगा. प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि आज के समय में जो खाद्य पदार्थों बहुत हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड रहते हैं. ये पेस्ट्रीसाड्स हार्ट अटैक का भी कारण तक बन जाते हैं. इसे रोकने और पहचानने में केमो सेंसर से बड़ी मदद मिलेगी.

DST ने सौंपा था प्रोजेक्टः केमो सेंसर को ईजाद करने वाली प्रीति ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित महिला वैज्ञानिक योजना–A (WOS-A) के अंतर्गत एक विशेष रिसर्च प्रोजेक्ट काम करने के लिए उन्हें दिया गया था. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से अब तक पहली बार किसी स्टूडेंट को खास WOS-A योजना के अंतर्गत कठिन चयन प्रक्रिया के बाद रिसर्च वर्क मिला था.

कठिन प्रक्रिया के बाद हुआ था चयनः लगभग देशभर से एक हजार से अधिक स्टूडेंट्स में से 52 का राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में चयन हुआ था. राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 52 अभ्यर्थियों में से बाद में इंत्यव्यू देने वाले 27 अभ्यर्थियों में भी वह शामिल रहीं. इसके बाद फिर उसने विशेषज्ञ समिति का साक्षात्कार सफलतापूर्वक पास किया किया. इनमें से केवल 3 अभ्यर्थियों का चयन पीएचडी श्रेणी में किया गया, जिसमें वह शामिल थीं. जबकि शेष अभ्यर्थियों को पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप (PDF) प्रदान की गई.
लगभग 20 लाख रुपये प्रोजेक्ट के लिए मिलेः प्रीति ने बताया कि उनकी शोध परियोजना “सोल-जेल विधि द्वारा निर्मित ZnO:Au नैनोकॉम्पोज़िट का संश्लेषण एवं विशेषण तथा केमो-सेंसर अनुप्रयोग” शीर्षक से है. इस परियोजना के लिए तीन वर्षों की अवधि में उन्हें 14 लाख 40 हजार (फेलोशिप) के लिए मिले थे. इसके अलावा HRA और 6 लाख रुपये सामग्री के लिए मिले थे. प्रीति ने बताया कि वर्तमान में इंडस्ट्रीयल एरिया में होने वाले प्रदूषण से खाद्य पदार्थ दूषित होने का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में केमो सेंसर किसी भी स्थिति मे सही गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ को पहचान लेगा.


इसे भी पढ़ें- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चोरी; ताला तोड़कर तीरंदाजी के लाखों के सामान उठा ले गए

TAGGED:

CAMO SENSOR
CCSU RESEARCH STUDENT
CAMO SENSOR DETECT HEAVY METAL LEAD
CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY
WOMEN SCIENTIST SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.