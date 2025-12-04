अब उड़ान भरने की बारी; CCSU मेरठ महिलाओं और बेटियों को बना रहा आत्मनिर्भर, हर महीने कमा रहीं इतना रुपया

अब उड़ान भरने की बारी; CCSU मेरठ महिलाओं और बेटियों को बना रहा आत्मनिर्भर, हर महीने कमा रहीं इतना रुपया
Published : December 4, 2025 at 7:15 PM IST
मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस के सर छोटू राम इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट में बेटियों और महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है. जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें. यहां 24 महिलाओं को बैडमिंटन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है.
केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से स्थापित इस केंद्र में विशेष रूप से ऐसी युवतियों, महिलाओं और छात्राओं को रैकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ट्रेनिंग देने के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है.
भविष्य में करूंगी अपना काम : ट्रेनिंग ले रही प्रीती बताती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. विश्वविद्यालय कैंपस में प्रशिक्षण लिया है. यहां सीखकर अब अपना खुद का काम शुरू करूंगी. ग्रेजुएशन कर रही यशिका ने बताया, आर्थिक समस्याओं की वजह से कुछ प्लान नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब रैकेट बनाना सीख रही हूं, भविष्य में अपना काम करूंगी.
पायल ने बताया, परिवार की आर्थिक समस्या सही नहीं है. रैकेट बनाने का काम सीख रही हूं. आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती हूं. सपना बताती हैं कि उन्होंने घर की दहलीज लांघकर एक नया हुनर सीखा है. अब इसी क्षेत्र में अपना काम करूंगी. पहले एक जगह काम करती थी, कुछ महिलाओं के साथ जुड़ कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है. अब रैकेट बनाने का काम मिलकर करेंगे.
अब दूसरों को भी दूंगी ट्रेनिंग : मनिषा ने बताया, पढ़ाई के साथ-साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा के तहत स्कील निखारने का भी अवसर मिल रहा है. इसका फायदा भी उन्हें मिलेगा. दीपा तोमर भी रैकेट बनाना सीखा रही हैं, उन्हें खुशी है कि पहले इस बारे में सोच भी नहीं सकती थीं, अब सीखने के बाद औरों को ट्रेनिंग दे रही हैं.
प्रशिक्षण केंद्र में सहायक इंचार्ज प्रशांत बताते हैं कि यह केंद्र तीन अलग-अलग संस्थाओं से मिलने वाले CSR के माध्यम से संचालित हो रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. उनका पहले एक स्वयं सहायता समूह के तौर पर पंजीकरण कराया जाता है और फिर उन्हें एक साथ रैकेट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है.
दिया जा रहा आठ हजार रुपए : सहायक इंचार्ज प्रशांत बताते हैं ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को न्यूनतम आठ हजार रुपया प्रतिमाह दिए जाने का भी प्रावधान है. बाकी छात्राएं भी यहां आकर प्रशिक्षण ले सकती हैं. यहां एक अपना अलग ब्रांड बनाने के लिए काम हो रहा है, ताकि जो सामान यहां तैयार हो उसे बड़े पैमाने पर बिक्री किया जाए और एक्सपोर्ट भी किया जा सके.
ट्रेनिंग टीम की सदस्य प्रो. बिंदु शर्मा बताती हैं कि नेशनल स्कील डेवलेपमेंट काउंसिल (NSDC) के द्वारा यहां रैकेट बनाने के लिए बड़ी यूनिट तैयार की गई है. जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. नई शिक्षा नीति के मुताबिक स्टूडेंट्स हुनर भी सीखें इसको लेकर सरकार भी काम कर रही है. विश्वविद्यालय ने क्रेडिट कोर्स बना लिया है. यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की महिलाओं और उनकी बच्चियों को भी यहां प्रशिक्षण दिया जाएगा.
प्रोफेसर प्रदीप चौधरी ने बताया कि देश में अपने तरह का अनूठा प्रशिक्षण केंद्र यहां संचालित है. खास बात ये है कि यहां महिलाओं को रैकेट बनाने का हुनर सिखाया जाता है.
