अब उड़ान भरने की बारी; CCSU मेरठ महिलाओं और बेटियों को बना रहा आत्मनिर्भर, हर महीने कमा रहीं इतना रुपया

महिलाओं और लड़कियों को दी जा रही रैकैट बनाने की ट्रेनिंग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस के सर छोटू राम इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट में बेटियों और महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है. जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें. यहां 24 महिलाओं को बैडमिंटन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से स्थापित इस केंद्र में विशेष रूप से ऐसी युवतियों, महिलाओं और छात्राओं को रैकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ट्रेनिंग देने के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है. भविष्य में करूंगी अपना काम : ट्रेनिंग ले रही प्रीती बताती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. विश्वविद्यालय कैंपस में प्रशिक्षण लिया है. यहां सीखकर अब अपना खुद का काम शुरू करूंगी. ग्रेजुएशन कर रही यशिका ने बताया, आर्थिक समस्याओं की वजह से कुछ प्लान नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब रैकेट बनाना सीख रही हूं, भविष्य में अपना काम करूंगी. पायल ने बताया, परिवार की आर्थिक समस्या सही नहीं है. रैकेट बनाने का काम सीख रही हूं. आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती हूं. सपना बताती हैं कि उन्होंने घर की दहलीज लांघकर एक नया हुनर सीखा है. अब इसी क्षेत्र में अपना काम करूंगी. पहले एक जगह काम करती थी, कुछ महिलाओं के साथ जुड़ कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है. अब रैकेट बनाने का काम मिलकर करेंगे. अब दूसरों को भी दूंगी ट्रेनिंग : मनिषा ने बताया, पढ़ाई के साथ-साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा के तहत स्कील निखारने का भी अवसर मिल रहा है. इसका फायदा भी उन्हें मिलेगा. दीपा तोमर भी रैकेट बनाना सीखा रही हैं, उन्हें खुशी है कि पहले इस बारे में सोच भी नहीं सकती थीं, अब सीखने के बाद औरों को ट्रेनिंग दे रही हैं.