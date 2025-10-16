CCSU मेरठ वर्ल्ड की टॉप 5% यूनिवर्सिटी में शामिल; ऐसे मिली उपलब्धि
कुलपति से जानिए विश्वविद्यालय आखिर किन पैरामीटर पर खरा उतरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 2:47 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 3:52 PM IST
मेरठ: चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय ने रिसर्च के बल पर अपनी खास पहचान बनाई है. टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (WUR-2026) में CCSU अब दुनिया की टॉप 5 फीसदी यूनिवर्सिटीज में शामिल हो गया है. दुनिया के 1201-1500 रैंक बैंड में शामिल होने से देश के टॉप संस्थानों में इसका नाम जुड़ गया है. इस उपलब्धि पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला से ETV भारत ने खास बातचीत की.
CCSU की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने बताया कि यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है. विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेंकिंग्स (THE-WUR) में जगह मिली है. यह प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है. यह कमाल तब हुआ, जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स की कमी है. हालांकि, बीते कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय लगातार बुलंदियां छू रहा है.
पहले ही CCSU नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 में स्टेट यूनिवर्सिटीज श्रेणी में अपना दबदबा बना चुकी है. इससे पहले NAAC A++ ग्रेडिंग पाकर विश्वविद्यालय ने स्टेट यूनिवर्सिटीज में अग्रणी स्टेट यूनिवर्सिटीज बनी थी. यह सब यहां टीम वर्क से संभव हो पाया है.
गवर्नर करती हैं मोटिवेट: प्रो. संगीता शुक्ला ने बताया कि यह सूचना मिली तो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर हर किसी के चेहरे पर चमक गए. विश्वविद्यालय के लिए बेहद ही यह खास दिन है. इसके लिए प्रदेश सरकार की गवर्नर और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल निरंतर सभी को मोटिवेट करती रहती हैं, कि अधिक से अधिक रिसर्च करो. इस वजह से निरंतर प्रयास किए गए और यह सफलता मिल पाई है.
कैसे मिली यह उपलब्धि: कुलपति ने बताया कि यह उच्चतम रैंकिंग है, जो कि रिसर्च ओरिएंटेड होती है. इसमें उत्तर प्रदेश के दो विश्वविद्यालयों को जगह मिली है. एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है. दूसरा गोरखपुर का तकनीकी विश्वविद्यालय है. वह बताती हैं, कि इस रैंकिंग में शामिल होने के लिए जब कोई विश्वविद्यालय पिछले 5 साल में इंडेक्स जर्नल में 1 हजार रिसर्च पेपर प्रकाशित करता है. इसमें आवश्यक शर्त यह भी है, कि हर साल कम से कम 100 शोध पत्र होने चाहिए.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (WUR-2026) में वर्ल्डवाइड 1201 से 1500 रैंक बैंड में स्थान मिला है. यह यूपी के लिए और इस विश्वविद्यालय लिए वैश्विक उपलब्धि है. वीसी ने बताया कि यह सभी की मेहनत और टीम भावना का परिणाम है.
निरंतर प्रयास से CCSU को मिला मुकाम: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 27.3-32.0 के समग्र स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 128 में से 65वां स्थान हासिल किया है. वीसी ने बताया कि यह बड़ी सफलता है, जो कि शिक्षण, शोध गुणवत्ता, उद्योग सहयोग और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण के क्षेत्रों में लगातार सुधार और प्रतिबद्धता का परिणाम है.
वीसी संगीता शुक्ला कहती हैं, कि शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की मेहनत से किए गए प्रयासों से विश्वविद्यालय ने शिक्षण-शोध की गुणवत्ता में सुधार, उद्योग-अकादमिक सहभागिता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में प्रगति की है. THE-WUR वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बनाना न सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि आने वाले समय के लिए प्रेरणा भी है. क्योंकि वर्ल्ड में 33 हजार विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 1200 से 1500 रेंक बैंड में आना बड़ी उपलब्धि है. हम गर्व से कह सकते हैं, कि दुनिया के 2 से 5 प्रतिशत संस्थाओं में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शामिल है.
रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को मिल रहा ग्रांट: कुलपति ने बताया कि हर बच्चा जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, उसे हम मोटिवेट करते हैं. जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय ग्रांट भी देता है. जो स्टूडेंट्स विदेश में रिसर्च करने गए उन्हें भी ग्रांट दी जा रही है. रिसर्च करने पर इंसेंटिव दिए जाते हैं, जिससे और भी अधिक उत्साह से सभी मेहनत करते हैं. वह रिसर्च करते हैं, इसीलिए यह रैंकिंग मिली है.
वियतनाम के शिक्षण संस्थान से करार: कुलपति ने बताया कि वियतनाम के दो शिक्षण संस्थाओं के साथ MOU हुआ है. CCSU ने अहम भूमिका निभाते हुए प्रदेश के और भी संस्थानों को साथ जोड़ा है. इनमें IIT कानपुर के साथ वियतनाम के शिक्षण संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास विश्वविद्यालय ने किए. इससे सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रदेश में पढ़ने आएंगे और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होगी.
अलग-अलग आयामों पर मूल्यांकन: विश्वविद्यालय के रिसर्च डायरेक्टर प्रो. वीरपाल सिंह ने बताया कि यह रैंकिंग विश्व के अनुसंधान प्रधान विश्वविद्यालयों का अलग-अलग आयामों पर मूल्यांकन करता है. 2026 संस्करण में 115 देशों के 2,191 संस्थान इसमें शामिल हुए. वह बताते हैं, कि यह भी देश के लिए गर्व की बात है विश्व के शीर्ष 20 विश्वविद्यालयों में जहां 11 अमेरिकी संस्थानों का प्रभुत्व रहा, वहीं भारत ने भी वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.
संख्या के लिहाज से बात करें, तो अमेरिका के बाद दूसरा स्थान भारत ने पाया है. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला बताती है, कि इसमें दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी जाती है, जबकि 1500 तक सिर्फ बैंड दिया जाता है. यह बेहद खुशी की बात है, कि गोरखपुर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी और मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को यह सम्मान मिला है.
यह भी पढ़ें: अयोध्या में तैयार हुआ दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम; पर्यटकों को दिखेगी त्रेता युग की जीवंत झलक