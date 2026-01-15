ETV Bharat / state

जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टूडेंट एक्सचेंज... मेरठ के CCSU और जर्मनी के इस विश्वविद्यालय के बीच बनी बात, जानें डिटेल्स

CCSU और जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीच MOU की तैयारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) और जर्मनी के विलदौ में स्थित टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज के बीच एक MOU की तैयारी है. गुरुवार को दोनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने जॉइंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट, स्टूडेंट एक्सचेंज और अलग-अलग कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के साथ ही संयुक्त कार्य की संभावनाओं पर मंथन किया है. जर्मनी से एक डेलीगेट्स गुरुवार को CCSU पहुंचा. जर्मनी की यूनिवर्सिटी के साथ कंपोज़िट पॉलिमर, एनर्जी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर शोध सहयोग को लेकर पहल हुई है. वीसी संगीता शुक्ला ने बताया, कंपोजिट पॉलिमर, हाइड्रोजन एनर्जी और फोटो-कैटालिटिक तकनीक पर संयुक्त शोध दोनों विश्वविद्यालय कर सकें इसको लेकर सार्थक बातचीत भी हुई है. दोनों यूनिवर्सिटी के बीच कई विषयों पर मंथन हुआ. (Video Credit; ETV Bharat) शैक्षणिक सहयोग पर हुई चर्चा : उन्होंने बताया कि CCSU में अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग को नया आयाम मिलने जा रहा है. विश्वविद्यालय की तरफ से प्रस्तुतीकरण एवं आपसी संवाद के माध्यम से भविष्य में संयुक्त अनुसंधान, नवाचार तथा शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित हुआ जब हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने भारत के साथ कई तरह के डील किए हैं. रिसर्च पर किया जा रहा फोकस : उन्होंने कहा कि मकर सक्रांति का शुभ दिन आज है. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम भारत-जर्मनी शैक्षणिक एवं शोध सहयोग की दिशा में एक स्वाभाविक और सार्थक एलाइनमेंट के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक एवं शोध सहयोग को विस्तार देने की दिशा में कार्य कर रहा है.