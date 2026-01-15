जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टूडेंट एक्सचेंज... मेरठ के CCSU और जर्मनी के इस विश्वविद्यालय के बीच बनी बात, जानें डिटेल्स
जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज के डेलीगेट्स गुरुवार को मेरठ पहुंचे. स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से कई विषय पर बात की.
Published : January 15, 2026 at 8:31 PM IST
मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) और जर्मनी के विलदौ में स्थित टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज के बीच एक MOU की तैयारी है. गुरुवार को दोनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने जॉइंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट, स्टूडेंट एक्सचेंज और अलग-अलग कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के साथ ही संयुक्त कार्य की संभावनाओं पर मंथन किया है.
जर्मनी से एक डेलीगेट्स गुरुवार को CCSU पहुंचा. जर्मनी की यूनिवर्सिटी के साथ कंपोज़िट पॉलिमर, एनर्जी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर शोध सहयोग को लेकर पहल हुई है. वीसी संगीता शुक्ला ने बताया, कंपोजिट पॉलिमर, हाइड्रोजन एनर्जी और फोटो-कैटालिटिक तकनीक पर संयुक्त शोध दोनों विश्वविद्यालय कर सकें इसको लेकर सार्थक बातचीत भी हुई है.
शैक्षणिक सहयोग पर हुई चर्चा : उन्होंने बताया कि CCSU में अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग को नया आयाम मिलने जा रहा है. विश्वविद्यालय की तरफ से प्रस्तुतीकरण एवं आपसी संवाद के माध्यम से भविष्य में संयुक्त अनुसंधान, नवाचार तथा शैक्षणिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित हुआ जब हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने भारत के साथ कई तरह के डील किए हैं.
रिसर्च पर किया जा रहा फोकस : उन्होंने कहा कि मकर सक्रांति का शुभ दिन आज है. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम भारत-जर्मनी शैक्षणिक एवं शोध सहयोग की दिशा में एक स्वाभाविक और सार्थक एलाइनमेंट के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक एवं शोध सहयोग को विस्तार देने की दिशा में कार्य कर रहा है.
मील का पत्थर साबित होगा : कुलपति ने कहा कि कंपोजिट पॉलिमर, फोटोनिक्स, हाइड्रोजन एनर्जी, फोटो-कैटालिटिक तकनीक एवं एयरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में यह सहयोग विश्वविद्यालय की शोध क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा. विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान एवं विकास प्रो. बीरपाल सिंह ने विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिसर्च, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, फैकल्टी विशेषज्ञता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बारे में बताया.
जर्मनी के डेलीगेट्स ने स्टूडेंट्स से की चर्चा : जर्मनी से आए प्रोफेसर डॉ. क्रिश्चियन ड्रेयर तथा डॉ. किरील दिमित्रोव ने भी तकनीकी यूनिवर्सिटी के बारे में स्टूडेंट्स से चर्चा की. उन्होंने बताया, कंपोजिट पॉलिमर सामग्री के माध्यम से हल्की, मजबूत एवं ऊर्जा-दक्ष संरचनाएं (energy efficient structures) विकसित की जा सकती है, जिनका उपयोग एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जा रहा है.
तकनीकी पर सहयोग पर दिया बल : उन्होंने बताया कि प्रजेंटेशन में फोटोनिक्स के क्षेत्र में प्रकाश आधारित उन्नत तकनीकों, सेंसर सिस्टम (Sensor System) व ऊर्जा कुशल उपकरणों के विकास पर संयुक्त खोज (Research) की संभावनाएं भी हैं. इसके साथ ही हाइड्रोजन एनर्जी को भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा के रूप में विकसित करने, हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण एवं उपयोग से जुड़ी तकनीकों पर भी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है.
स्टूडेंट्स ने पूछे सवाल : इस दौरान विद्यार्थियों ने कंपोजिट पॉलिमर, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, फोटोनिक्स एवं एयरोस्पेस तकनीक से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिनका जर्मन विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से समाधान प्रस्तुत किया गया. प्रोफेसर बीरपाल सिंह ने बताया, इस अंतरराष्ट्रीय संवाद के माध्यम से भविष्य में संयुक्त शोध परियोजनाएं, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, छात्र एवं शिक्षक आदान-प्रदान कार्यक्रम, उद्योग सहयोग तथा रिसर्च को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल करने की संभावनाएं बनी हैं.
