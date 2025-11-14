Bihar Election Results 2025

मेरठ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह के एग्जाम के दिन आए, इन कोर्सों के स्टूडेंट ध्यान दें

500 से अधिक कॉलेज के स्टूडेंट एग्जाम में होंगे शामिल, विवि प्रशासन ने जारी किया शेड्यूल.

ccsu exam date meerut chaudhary charan singh university announced llb llm 2025 exam date schedule see list
सीसीयू के एग्जाम कब से हैं? (etv bharat archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 12:26 PM IST

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध मेरठ मंडल के 500 कॉलेजों के एग्जाम का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है. चलिए आपको बताते हैं इस शेड्यूल के बारे में.


किस कोर्स के एग्जाम होंगे: रजिस्ट्रार अनिल कुमार ने बताया कि एलएलबी, एलएलएम, होम साइंस और बीएससी एजी के एग्जाम का शेड्यूल घोषित किया गया है. इनकी सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है. 5 दिसंबर से इन कोर्सों के एग्जाम होंगे. इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है.



समय पर परीक्षाएं होंगी: रजिस्ट्रार ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की यही कोशिश है कि समय से परीक्षाओं को कराया जा सके. उन्होंने बताया कि बाकी सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का अलग से कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है. जल्द ही उसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी. मुख्य परीक्षा के साथ साथ बैक पेपर को लेकर भी स्टूडेंट्स की सहूलियत को ध्यान में रखा गया है. वीसी संगीता शुक्ला के निर्देश पर सभी परीक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है.

सीसीयू एग्जाम शेड्यूल. (ccsu media cell.)
एलएलबी और एलएलएम के एग्जाम. (ccsu media cell.)


उन्होंने बताया कि सभी महाविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं की परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न हों, किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए. परीक्षाएं नकल विहीन कराईं जाएंगी. इसके लिए तैयारियां पूरी हो गईं हैं. परीक्षा कक्ष में मानक के अनुसार कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

सीसीयू एग्जाम शेड्यूल. (ccsu media cell.)
सीसीयू एग्जाम शेड्यूल. (ccsu media cell.)

परीक्षा पर एक नजर: LLB और LLM की परीक्षाएं 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेंगी. बीएससी होम साइंस की परीक्षा 5 से 12 दिसंबर तक चलेगी. 18 दिसंबर को माइनर विषयों की परीक्षा होगी. बीएससी (एजी) की सेमेस्टर परीक्षा 26 नवंबर से शुरु होने जा रही हैं, जो कि 20 दिसंबर तक चलेंगी.

