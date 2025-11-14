ETV Bharat / state

मेरठ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह के एग्जाम के दिन आए, इन कोर्सों के स्टूडेंट ध्यान दें

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध मेरठ मंडल के 500 कॉलेजों के एग्जाम का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है. चलिए आपको बताते हैं इस शेड्यूल के बारे में.





किस कोर्स के एग्जाम होंगे: रजिस्ट्रार अनिल कुमार ने बताया कि एलएलबी, एलएलएम, होम साइंस और बीएससी एजी के एग्जाम का शेड्यूल घोषित किया गया है. इनकी सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है. 5 दिसंबर से इन कोर्सों के एग्जाम होंगे. इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है.





समय पर परीक्षाएं होंगी: रजिस्ट्रार ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की यही कोशिश है कि समय से परीक्षाओं को कराया जा सके. उन्होंने बताया कि बाकी सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं का अलग से कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है. जल्द ही उसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी. मुख्य परीक्षा के साथ साथ बैक पेपर को लेकर भी स्टूडेंट्स की सहूलियत को ध्यान में रखा गया है. वीसी संगीता शुक्ला के निर्देश पर सभी परीक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है.