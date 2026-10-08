चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नाम जुड़ी नई उपलब्धि: असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कौशिक को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान
मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कौशिक को अफगानिस्तान की रोखन यूनिवर्सिटी ने 'इंटरनेशनल टीचर्स रिकग्निशन अवॉर्ड-2026' से सम्मानित किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:44 PM IST
मेरठ: मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लीगल स्टडीज संस्थान के सहायक प्रोफेसर आशीष कौशिक को एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है. अफगानिस्तान की रोखन यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रतिष्ठित 'इंटरनेशनल टीचर्स रिकग्निशन अवॉर्ड 2026' प्रदान किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन इस उपलब्धि को भारतीय विधिक शिक्षा जगत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण मान रहा है. अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ आशीष कौशिक को विश्व शिक्षक दिवस के खास मौके पर यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है.
विश्व शिक्षक दिवस पर मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान: विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला ने बताया कि 5 अक्टूबर 2026 को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर यह सम्मान घोषित किया गया. यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय कानून में उनकी असाधारण पकड़, शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और दक्षिण एशिया में मानव अधिकारों पर उनके समर्पित शोध कार्य को पहचान देता है. सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और सीमा-पार कानूनी ढांचों में आशीष कौशिक ने गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. उन्होंने पारंपरिक न्यायशास्त्र को आधुनिक वैश्विक मामलों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
व्यावहारिक शिक्षण और शोध कार्य की हुई सराहना: रोखन यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने और प्रभावशाली शोध पहलों को गति देने के उनके प्रयासों की जमकर सराहना की है. अंतरराष्ट्रीय कानूनी वकालत, मूट कोर्ट प्रशिक्षण और मानवाधिकार अभियानों के जरिए व्यावहारिक शिक्षा देने के उनके तरीकों ने वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों का ध्यान खींचा है. राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर समकालीन कानूनी चुनौतियों पर संवाद स्थापित करने की उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं.
आशीष कौशिक ने छात्रों और गुरुओं को समर्पित किया पुरस्कार: इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त करने के बाद आशीष कौशिक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए यह पुरस्कार विश्वविद्यालय नेतृत्व, अपने गुरुओं, सहयोगियों और विद्यार्थियों को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून में ज्ञान का विस्तार और सीमा-पार शैक्षणिक सहयोग एक न्यायसंगत और आपस में जुड़े वैश्विक समाज के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है. विश्वविद्यालय परिवार और उनके सहकर्मियों ने इस बड़ी उपलब्धि पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
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