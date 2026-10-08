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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नाम जुड़ी नई उपलब्धि: असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कौशिक को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान

मानवाधिकार शोध के लिए सम्मानित हुए आशीष कौशिक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लीगल स्टडीज संस्थान के सहायक प्रोफेसर आशीष कौशिक को एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है. अफगानिस्तान की रोखन यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रतिष्ठित 'इंटरनेशनल टीचर्स रिकग्निशन अवॉर्ड 2026' प्रदान किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन इस उपलब्धि को भारतीय विधिक शिक्षा जगत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण मान रहा है. अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ आशीष कौशिक को विश्व शिक्षक दिवस के खास मौके पर यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है.

विश्व शिक्षक दिवस पर मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान: विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला ने बताया कि 5 अक्टूबर 2026 को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर यह सम्मान घोषित किया गया. यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय कानून में उनकी असाधारण पकड़, शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और दक्षिण एशिया में मानव अधिकारों पर उनके समर्पित शोध कार्य को पहचान देता है. सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और सीमा-पार कानूनी ढांचों में आशीष कौशिक ने गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. उन्होंने पारंपरिक न्यायशास्त्र को आधुनिक वैश्विक मामलों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.