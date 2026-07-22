CCSU का 38वां दीक्षांत समारोह; राज्यपाल ने दिलवाई छात्राओं को HPV वैक्सीन, कहा- सर्वाइकल कैंसर से बचाव जरूरी
राज्यपाल आनंदीबेन ने शटलकॉक यूनिट और स्कूल भवन का उद्घाटन भी किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 1:14 PM IST
मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का 38 वां दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित हुआ. प्रोग्राम में प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया.
बता दें कि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह सुबह 10 बजे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ. 199 मेधावियों को स्वर्ण पदक, 92 हजार 332 से अधिक विद्यार्थियों को UG और PG और पीएचडी PhD की उपाधियां प्रदान की गई.
विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के सहयोग से संचालित बैडमिंटन एवं शटलकॉक निर्माण परियोजना का उन्होंने अवलोकन किया. वहीं विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित शटलकॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया.
वीसी ने बताया कि विश्वविद्यालय और NSDC के साझा प्रयासों से महिलाओं और युवतियों को बैडमिंटन व शटलकॉक निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कौशल, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ना है. यह मैन्युफैक्चरिंग-कम-ट्रेनिंग मॉडल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थापित विद्यालय के नवनिर्मित भवन में वन्दना हॉल, साइंस हॉल, कंप्यूटर हॉल, लाइब्रेरी आदि का अनावरण भी किया. इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत भी की.
प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति ने अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया. देशभर के लगभग 200 विश्वविद्यालयों की सहभागिता वाली अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वुशु एवं तीरंदाजी (आर्चरी) के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के चेक और सम्मानपत्र देकर सम्मानित किया गया.
विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा, स्वामी कल्याण देव चिकित्सालय के सहयोग से मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आयोजित सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में भी गर्वर्नर ने शिरकत की. कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं का एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण किया गया. इस अवसर पर छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों, चिकित्सकों और विश्वविद्यालय परिवार की सदस्यों से संवाद भी किया.
उन्होंने कहा एचपीवी वैक्सीन सुरक्षित है. यह वैक्सीन आपकी सुरक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में लोग टीकाकरण को लेकर अनावश्यक आशंकाएं पाल लेते हैं, जबकि वैज्ञानिक शोध यह सिद्ध करते हैं कि एचपीवी वैक्सीन भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने में प्रभावी एवं सुरक्षित है.
उन्होंने माता-पिता से आग्रह भी किया कि वे किसी भी प्रकार की भ्रांति से दूर रहकर अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण कराएं उन्होंने कहा कि मां अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है, आवश्यकता पड़ने पर वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए टाइगर से भी भिड़ जाने जितना साहस रखतीं हैं. इसलिए प्रत्येक माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपनी बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें तथा उन्हें समय पर आवश्यक टीकाकरण उपलब्ध कराएं.
आनंदी बेन ने बताया कि वैज्ञानिकों के अनुसार 9 से 14 साल की आयु में एचपीवी टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इस आयु में शरीर में बेहतर प्रतिरक्षा विकसित होती है और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. गर्वर्नर ने कहा बीमारी का उपचार महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है बीमारी की रोकथाम.
ये भी पढ़ें- मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह; 22,315 छात्रों को मिलेगी उपाधि, 99 स्वर्ण पदकों से होंगे सम्मानित