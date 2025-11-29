CCRAS भर्ती परीक्षा में नकल का मामला, पुलिस ने माना पैसे लेकर करवाई जा रही थी धांधली
केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद की भर्ती परीक्षाओं में नकल के मामले में पुलिस गहन जांच में लगी हुई है.
Published : November 29, 2025 at 8:49 PM IST
कोटा: आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) के विभिन्न पदों को लेकर गुरुवार को आयोजित भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है. कोटा के आरके पुरम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में नकल की शिकायत सही प्रतीत हुई है. अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि नकल के इस मामले में कितने पैसों का घालमेल था. पुलिस का मानना है कि बिना पैसे के लेन देन के नकल नहीं करवाई जा सकती. पूरे मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (कोटा शहर) दिलीप सैनी कर रहे हैं.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि ब्यावर निवासी रविप्रताप सिंह रावत ने एफआईआर दर्ज करवाई है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को नकल करवाई जा रही थी. इस गड़बड़ी में परीक्षा केंद्र का स्टाफ भी शामिल था. इस मामले में दूसरा शिकायतकर्ता बाड़मेर का मदन सिंह जाट है. पुलिस ने स्टाफ के सात-आठ लोगों को हिरासत में लिया था. उनसे पूछताछ की जा रही है, अन्य तरीकों से भी जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया नकल करवाने की बात सामने आई है. यह जांच की जा रही है कि कितना पैसा लेकर नकल करवाई जा रही थी?.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई थी. यह परीक्षा देश भर के कई केंद्रों पर आयोजित की गई थी. अब यह जांच की जा रही है कि कितने केंद्रों पर इस तरह की गड़बड़ी हुई है. कंपनी की जिम्मेदारी थी कि निष्पक्ष परीक्षा करवाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. यह पता लगाया जा रहा है कि कंपनी के टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक कौन-कौन इसमें शामिल थे.
स्टाफ रूम में मिला फटा चेक: शिकायतकर्ता परीक्षार्थी रविप्रताप सिंह रावत ने बताया कि शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय दिया गया और स्टाफ उसे ले जाकर व्हाट्सएप प्रिंट के जरिए उत्तर उपलब्ध करा रहा था. उन्होंने जब हंगामा किया तो पर्यवेक्षकों ने व्हाट्सएप प्रिंट की कॉपियां फाड़कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन अन्य परीक्षार्थियों ने उन्हें कब्जे में ले लिया और पुलिस को सौंप दिया. रावत ने बताया कि जब अभ्यर्थी एल2 लैब में परीक्षा दे रहा था, तब सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे. स्टाफ रूम में आगामी परीक्षा के कुछ परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और दो फटे हुए चेक भी मिले हैं, जिनमें से एक पर 1 लाख रुपए की रकम लिखी हुई थी. बता दें कि CCRAS में ग्रुप B और C के विभिन्न पदों जैसे स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, रिसर्च ऑफिसर आदि पर भर्ती के लिए 24 से 28 नवंबर तक परीक्षा आयोजित की गई थी.