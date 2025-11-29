ETV Bharat / state

CCRAS भर्ती परीक्षा में नकल का मामला, पुलिस ने माना पैसे लेकर करवाई जा रही थी धांधली

पुलिस के सामने हंगामा करते परीक्षार्थी ( Etv Bharat kota )

कोटा: आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) के विभिन्न पदों को लेकर गुरुवार को आयोजित भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है. कोटा के आरके पुरम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की प्रथम दृष्टया जांच में नकल की शिकायत सही प्रतीत हुई है. अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि नकल के इस मामले में कितने पैसों का घालमेल था. पुलिस का मानना है कि बिना पैसे के लेन देन के नकल नहीं करवाई जा सकती. पूरे मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (कोटा शहर) दिलीप सैनी कर रहे हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि ब्यावर निवासी रविप्रताप सिंह रावत ने एफआईआर दर्ज करवाई है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को नकल करवाई जा रही थी. इस गड़बड़ी में परीक्षा केंद्र का स्टाफ भी शामिल था. इस मामले में दूसरा शिकायतकर्ता बाड़मेर का मदन सिंह जाट है. पुलिस ने स्टाफ के सात-आठ लोगों को हिरासत में लिया था. उनसे पूछताछ की जा रही है, अन्य तरीकों से भी जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया नकल करवाने की बात सामने आई है. यह जांच की जा रही है कि कितना पैसा लेकर नकल करवाई जा रही थी?. पढ़ें: कोटा: CCRAS भर्ती परीक्षा में नकल पर हंगामा, पुलिस ने पकड़ी आंसर-की, 8 लोग हिरासत में